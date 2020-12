Continúa sin control el sistema de transportes Acabús

Usuarios del Sistema de Transporte Acabús, denunciaron que, los operadores de las unidades se niegan a respetar el número de pasajeros permitidos por la emergencia sanitaria del Covid-19, además no existe la sana distancia al interior de las unidades y algunas personas se suben sin cubrebocas.

Los afectados aseguraron que, todos los días en horas pico, las unidades van llenas de ciudadanos que tienen una distancia de apenas 20 centímetros y han detectado a personas con tos, gripa y hasta fiebre, sin embargo no hay filtros ni nadie que les diga nada antes de abordar las unidades. Local Cierran cafetería en Acapulco por no cumplir medidas sanitarias

“Es un desorden total, no hay límite la gente va hasta colgada de las puertas y no entienden todos quieren llegar a sus casas pero nos arriesgamos, no hay filtros no hay nada, quien vigila, todos nos estamos arriesgando a los contagios, suben niños y adultos mayores”, expresó, Eugenia Toro, usuaria.

Por su parte, Leonel Hernández, pidió a la dirección de transportes que, monten operativos con personal de salud en las principales estaciones del Acabús, para que tomen la temperatura y revisen que los usuarios no tengan algún otro síntoma de probable coronavirus y puedan transmitirse contagios.

“Todos estamos expuestos aquí, vea como pasan llenos, la gente también no entienden y cuando les dices a los operadores te contestan que ellos solo manejan y que se pongan de acuerdo entre nosotros, nadie entiende en la noche esto es un hervidero de gente y nadie toma las medidas”, señaló.

A pesar que la dirección de transportes asegura que, la situación está controlada y existen operativos contantes en el Acabús, la realidad es que no hay vigilancia y los usuarios están expuestos a posibles contagios.