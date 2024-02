Cambio de clima en Acapulco no es generado por el huracán Otis

El cambio climático que ha generado fuertes ráfagas superiores a los 35 kilómetros por hora en Acapulco, son provocados por una corriente natural proveniente desde el occidente.

El ex director de Protección Civil y ex secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado, Arturo Sabas de la Rosa Camacho, dijo que el cambio climático en estos momentos, no es generado por los daños que dejó el pasado huracán Otis en este destino de playa.

El ex funcionario del gobierno del estado en el sexenio de Zeferino Torreblanca Galindo, dijo que no solo el puerto de Acapulco, registró los fuertes vientos en los últimos días, sino también otras ciudades como Baja California, Jalisco, Sinaloa, Michoacán y Colima donde se sufrió de estos cambios climáticos.

“Las condiciones de viento, que cambian desde la madrugada, día y noche, son naturales en estas temporadas, se van a ver muy cambiantes las temperaturas, debido a diversos sistemas sistemas que van a ir apareciendo”, expresó.

Sabás de la Rosa dijo que los vientos son provocados por una corriente natural proveniente desde el occidente. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

De la Rosa Camacho, insistió que no fue un efecto local lo que provocó las ráfagas de viento de más de 35 kilómetros por hora, sino por un sistema natural que se provocó a nivel nacional.

Indicó que en Acapulco, seguirán las temperaturas cálidas, con vientos no tan elevados, se tendrán ráfagas de 12 a 15 kilómetros por hora.

Durante el pasado fin de semana, se dio a conocer que Acapulco, registraba cambios de temperatura muy elevados a consecuencia de los daños provocados por el huracán Otis, lo que fue descartado por el ex secretario de Medio Ambiente del estado Sabas de la Rosa Camacho.

En cuanto al daño por el huracán Otis, indicó que este se estará resolviendo de manera paulatina, debido a que corresponde a la reactivación del medio ambiente que fue devastado por la intensidad del fenómeno meteorológico de octubre pasado.