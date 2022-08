Buscan que el ISSSPEG reactive demandas contra ayuntamientos deudores

La secretaria general del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Adela Hernández Angelito, dijo que buscarán que el ISSSPEG reactive denuncias penales en contra de todos los ayuntamientos que tienen adeudos millonarios por cuestiones de retenciones de pagos por cuotas obrero patronales.

En entrevista al asistir a un evento con empresarios restauranteros, la dirigente del SUSPEG expresó que las deudas económicas atrasadas que tienen los ayuntamientos más grandes como el de Acapulco, Chilpancingo, Taxco e Iguala con el ISSSPEG, son institucionales por lo que se deben de cubrir en su totalidad.

Hernández Angelito, explicó que, en el caso del ayuntamiento de Acapulco, se tienen acuerdos firmados con la alcaldesa Abelina López Rodríguez, la cual está dando cumplimiento al haber aportado recientemente una gran cantidad de recursos a la deuda heredada por administraciones anteriores, mientras que lo que le corresponde a ella, se está trabajando de manera constante.

“El que no está en condiciones no tan gratas, es el ayuntamiento de Chilpancingo, que no ha aportado ni un solo pesos de las cuotas obrero patronales, por lo que está aumentando su deuda con el ISSSPEG, y cada mes está aumentando la deuda que tiene, la administración que, por el momento, no ha mostrado interés de llegar a los acuerdos”, dijo la secretaria general del SUSPEG.

Manifestó que los trabajadores del SUSPEG, así como el ISSSPEG y las distintas organizaciones de jubilados y pensionados, estamos organizándonos para ver qué estrategias se harán para evitar que la deuda del ayuntamiento de Chilpancingo siga creciendo más.

Recalcó que el tema de la reactivación de las denuncias que hay por los adeudos con ayuntamientos desde administraciones anteriores, está en la cancha del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.

Por otro lado, la secretaria general del SUSPEG, manifestó que también hay problemas en algunos municipios, donde las administraciones no les dan seguridad social y servicio médico a los trabajadores cuando el artículo 123 lo marca dentro de la ley. Agregó que se están haciendo proyectos importantes como organización sindical, dando la atención a los agremiados.