Bloquean zona turística trabajadores del restaurante Beto Safari

Trabajadores del restaurante Beto Safari, quien tiene dos años en huelga, bloquean un carril de la Costera Miguel Alemán a la altura de la zona turística de la Condesa, en demanda de que la familia Rodríguez Escalona les pague los salarios y prestaciones que les adeuda desde hace ocho años y que asciende a más de 9 millones pesos.

En la protesta de manera intermitente y que ocasionó un caos vehicular, los trabajadores portaban la bandera rojinegra que desde hace dos años han colocado por la huelga que mantienen y además exhibieron pancartas con consignas en contra de la familia Rodríguez Escalona solicitando que les paguen sus prestaciones y salarios.

Raúl Ramírez Gallardo, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria Hotelera y Gastronómica en Guerrero, dijo que el restaurante Beto Safari les adeuda más de 9 millones de pesos a 25 trabajadores por no recibir desde hace ocho años prestaciones como aguinaldo, vacaciones y tres años de salario.

Lamentó que la Familia Rodríguez Escalona no tiene voluntad de resolver el conflicto laboral que tienen con los trabajadores a pesar de que se han realizado 10 convenios de pago y no se ha cumplido.

Ramírez Gallardo, señaló que la Secretaría del Trabajo en el estado tampoco se ha acercado a los trabajadores para intervenir y ni con los empresarios ni el sindicato para llegar acuerdos y se les pague.

“Héctor Rodríguez y su familia si come y la nuestra no, que nos paguen y deben de tener conciencia. Yo lamentó mucho que haya perdido Héctor la parte humana del Héctor que conocimos hace muchos años y se nos esconde y no quiere dar la cara y el último convenio que se firmo hace 15 días se nos escondió y no ha querido pagar por eso salimos a la calle”.

Dijo qué hay trabajadores con 50 años de antigüedad laborando en este restaurante Beto Safari y hoy no tienen salario, seguridad social y ningún ingreso para que su familia medio coman.

El lider estatal de la CTM, Rodolfo Escobar dijo que a pesar del diálogo que han mantenido con los dueños del restaurante Beto Safari, ya tienen dos años que no quieren dar solución a la huelga que tienen los trabajadores.

Pidieron a la gobernadora del estado, Evelyn Salgado y al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador que investigue a la Familia Rodríguez Escalona y que aplique la nueva ley del Trabajo porque no quiere pagar a los trabajadores que le deben desde hace 8 años prestaciones laborales y salarios y los están dejando de sin comer.

“El llamado que se le hace al presidente de la República es que investigue a esta familia (Rodríguez Escalona) porque ellos han trabajado en contra de Guerrero, en contra de Acapulco y ya no está el partido (El PRI) que los apoyaba y hoy está un partido (Morena) que le hace justicia a los pobres. También se le pide a la gobernadora (Evelyn Salgado ) que apoye a los trabajadores del Restaurante Beto´s”, dijo el líder de la CTM, Rodolfo Escobar.

Denunciaron que la familia Rodríguez Escalona en sus negocios contratan a trabajadores sin otorgarles seguridad social, ni prestaciones y no pagan al fisco y le están robando a México.