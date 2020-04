Bloquean transportistas el bulevar de Las Naciones

Ante la desesperación por la crisis alimentaria que están padeciendo, un grupo de 50 transportistas bloquearon el bulevar de Las Naciones por espacio de media hora, para exigir apoyos económicos y despensas.

En punto de las 10:20 horas de este lunes los manifestantes llegaron a las oficinas de la Promotora Turística (PROTUR), en donde portando cartulinas y a gritos de: “Nos estamos muriendo de hambre” y sin guardar las mínimas medidas de la sana distancia para evitar un contagio del Covid-19, para protestar. Estado Aumenta a 121 el número de casos de Covid-19 en Guerrero

Uno de los inconformes Isaías Alegría Pérez, explicó que, debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus, desde hace casi un mes empezó a bajar el transporte, en el caso de urbaneros y taxistas, en tanto que los camiones materialistas ya no han tenido trabajo.

Dijo que está situación afecta a más de 150 familias, porque no tienen recursos para llevar de comer y quienes han podido, han tenido que empeñar o vender sus pocos objetos de valor para poder llevar a sus hogares el sustento diario.

Pero, al no tener trabajo, su situación es desesperante, por eso es que organizaron para pedirle al gobierno del estado que los apoye con recursos económicos y con despensas, advirtiendo que no se van a mover si no se les da una respuesta a sus demandas.

Los manifestantes fueron atendidos por el asesor de finanzas de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Jesús Zamora, quien les pidió que elaboraran una lista y que el jueves se les entregaran despensas, por lo que con este compromiso se retiraron y liberaron esta importante vía de la zona Diamante del puerto.