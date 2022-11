Bloquean la Costera maestros de educación especial

Maestros de Educación Especial, realizaron un bloqueo sobre la avenida costera Miguel Alemán, a la altura de la glorieta de la Diana Cazadora, donde también se declararon en paro de labores, para protestar en contra de los recortes económicos del Gobierno Federal para este sector vulnerable.

A las 08:00 de la mañana, arribaron los inconformes al corazón de la zona turística donde con pancartas en mano, obstruyeron la vialidad a los automovilistas en horario de entrada a centros de trabajo.

Eneida Rodríguez Cruz, supervisora de la zona 002 de educación especial, dijo que las autoridades educativas de la entidad, no han dado respuesta para atender las bajas y reponer al personal docente que se jubiló y bajas por defunciones, entre otros puntos.

“Es debido a diferentes demandas que no han sido atendidas por nuestras autoridades. Demandas de diversa índole que van desde la reposición de recursos a los centros de trabajo, que se han jubilado varios compañeros, también hemos tenido bajas por defunción y no se han cubierto, también hemos tenido incidencias de compañeros que están cobrando en un porcentaje diferente al de Acapulco y no se les ha regularizado su situación”, dijo.

Como consecuencia del paro de labores, más de tres mil alumnos de 50 escuelas (49 normales y 1 especial) fueron afectados en su enseñanza aprendizaje en escuelas de educación especial.

Debido al bloqueo, policías viales desplegaron un operativo para desviar la circulación, sin embargo, los problemas de tránsito en otras calles contiguas a la costera fueron inevitables.