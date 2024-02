Bloquean la Costera familiares de joven desaparecido en Acapulco

Familiares y amigos de Gerardo Serna Nava joven desaparecido el 26 de febrero bloquean de manera intermitentes ambos carriles de la Costera Miguel Alemán, a la altura de la Diana, exigen a las autoridades la presentación con vida.

Con pancartas en mano y fichas de búsqueda los manifestantes se colocaron a la altura del Mercado de artesanías e impidieron el paso de los automovilistas cada cinco minutos.

Carolina Antonino familiar de Gerardo dijo que desde el día de ayer en la tarde el docente del Colegio de Bachilleres plantel 12 ubicado en la colonia Chinameca ya no llegó a su casa, motivo por el cual presentaron una denuncia ante el ministerio público.

“Las autoridades no nos quieren atender, para poner una alerta fue un calvario, la gente no puede estar desapareciendo todos los días, las autoridades no hacen nada, por eso estamos aquí para que nos digan qué hacen para encontrarlo”.

Gerardo es de tez blanca, ojos medianos negros, y cabello corto, negro y lacio, tiene como señas particulares tres tatuajes en el brazo izquierdo, y otro de unas manos orando en el derecho.

Dicho bloqueo ha ocasionado tráfico vehicular a pesar de que es intermitente así como molestia entre los automovilistas que circulan por la zona.