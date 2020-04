Pide HAF a alcaldes de Guerrero sumarse a lucha contra Covid-19

El gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores llamó a los alcaldes que no se han integrado a la estrategia por la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus a que se unan y dejen de hacer como que no pasa nada, de lo contrario no se podrán frenar los contagios de Covid – 19 en la entidad.

A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario estatal, pidió también a los ciudadanos valorar y cuidar a todo el personal de salud en la entidad, no agredirlos, porque están haciendo un trabajo titánico en una contingencia que no es fácil y en la cual están arriesgando su vida para salvar la de los demás.

“Hago un llamado a los alcaldes que han colaborado muy bien, pero hay algunos que recibo mensajes en mi celular que las cosas están como si nada, les pido a todos que cada quien ponga su parte necesitamos la colaboración de todos para que orienten y ayuden a guardar sana distancia y quedarse en casa”, expresó.

Astudillo Flores, recordó también que, las clases están suspendidas por lo menos hasta el cuatro de mayo, aunque aceptó que este periodo podría extenderse si se entra a la fase tres de la pandemia, por lo que, se alinearán con lo que diga la federación a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Las clases no inician el próximo lunes, hasta ahorita tenemos a principios de mayo el 4 o 5 no antes, eso quiero que quede muy claro, maestros, estudiantes y padres de familia, las clases continúan suspendidas hasta mayo”, señaló.

Detalló que, su gobierno ha comprado insumos para dotar a los hospitales y el personal pueda contar con mascarillas, tapa bocas, googles y guantes de látex para atender a los pacientes con Covid – 19, al tiempo que seguirán solicitando apoyo a la federación, pero sin pelearse con los directivos del Insavi.

Pidió a la población quedarse en casa para evitar más contagios comunitarios que representan en la actualidad el 86 por ciento y recomendó a los que tienen que salir por necesidad que guarden la sana distancia y se laven las manos de forma constante.