Bloquean la Costera vecinos de la colonia 5 de Mayo

Bloquean de manera intermitente la avenida Costera Miguel Alemán a la altura de la Base Naval en el sentido que va del Centro a Puerto Marques, vecinos de la colonia 5 de Mayo que fueron censados pero no les será entregado su apoyo económico, ni vales de enseres y despensas por parte de la Secretaría del Bienestar ya que no aparecen en el sistema.

Con pancartas en mano más de 50 personas afectadas por el huracán Otis, exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador una solución debido a que “la CURP" capturada no se encuentra programada para pago. "Acuda a módulo de Bienestar para más información”, señala el mensaje que aparece en sus teléfonos al ingresar su folio.

La señora Sara Tacuba Borja una de las afectadas y que perdió todo el techo de su vivienda, informó que son 198 familias fueron censadas para todos los beneficios que se están dando por parte del gobierno federal, sin embargo, el día que les correspondía recibir el primer pago de los 8 mil pesos no aparecieron en la base de datos de la dependencia federal.

La CURP capturada en el censo no se encuentra programada en el sistema para el pago. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

“Nos censaron, nos dieron un cintillo y todo lo que se tenía que hacer y al momento de cobrar nos dijeron lo sentimos pero no están registrados para el apoyo y nos descartaron así tal cual, no se les va a dar nada porque no están registrados en el sistema. El presidente dijo que ya estaban liberados los apoyos para todos los de Acapulco, que ninguno solo se iba a quedar sin el beneficio porque todos salimos afectados”.

Agregó qué hay acapulqueños que no perdieron nada, ni sufrieron afectaciones y no obstante, ya se les entregó el segundo apoyo económico y están por recibir sus enseres.

Cabe mencionar que el bloqueo sólo duró 20 minutos ya que autoridades del gobierno municipal dialogaron con los inconformes y los trasladaron al módulo del Bienestar, ubicado en el Centro de Convenciones para resolver su demanda.

Un gran tráfico vehicular provocó el bloqueo de la zona turística, ocasionando molestia por parte de algunos automovilistas que transitaban por la zona, donde algunos ciudadanos que viajaban en transporte público optaron por descender de la unidad y cruzar caminando.