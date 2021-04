Balacera y Covid dejaron sin Viacrucis a Santa Cruz

Miedo, desesperación, terror e incertidumbre sintieron cientos de ciudadanos que seguían el viacrucis en la colonia Santa Cruz, aquel 30 de marzo del 2018, el viernes santo que terminó en tragedia con una balacera y que, en dos hechos distintos fueron asesinadas dos personas.

Este próximo viernes se cumplirán tres años de aquel hecho violento, aquel recorrido de Jesús de Nazaret que aún no llegaba Policiaca Suspenden Viacrucis en Acapulco por balacera a su primera caída cuando comenzaron las detonaciones de armada de fuego, varios disparos se escucharon de repente, segundos después se podía observar como la multitud corría para todos lados.

Era la procesión número 46, poco antes de las 12 del día, cuando todo era alegría en el viernes santo y la multitud seguía el viacrucis por la avenida Ruiz Cortines, Geovanni, el joven de 24 años que personificaba a Jesús por segundo año consecutivo, escuchó los disparos y salió corriendo tirando la cruz que cargaba hacia un lado.

Asimismo, miles de personas buscaron refugio, se metieron a los negocios, casas y otras áreas para ponerse a salvo, los niños lloraban y abrazaban a sus padres, asustados porque no sabían lo que estaba ocurriendo, familias enteras se arrojaron al piso para evitar recibir un balazo que, nunca supieron de donde salían.

Desesperados, adultos mayores buscaban a sus demás familiares que se perdieron entre la multitud, que corrieron para protegerse, mientras los policías perseguían a los presuntos delincuentes que, supuestamente momentos antes habían despojado de un coche a una mujer y se dio la balacera.

En aquel momento, los comerciantes que estaban instalados en el tradicional tianguis de la colonia Santa Cruz, guardaron sus cosas y se retiraron del lugar, mientras que otros se fueron y abandonaron su mercancía, como lentes, figuras religiosas, peluches, y los puestos de comida quedaron solos, sin clientes.

Poco a poco la información comenzó a fluir, se supo que, una persona había sido asesinada al interior de la comisaría de Santa Cruz, a unos metros de la iglesia y ante cientos de personas que se divertían en los juegos mecánicos y otros que se encontraban en plena misa por el viernes santo.

La segunda persona fallecida fue alcanzada por elementos de la policía municipal sobre el andador Díaz Ordaz, donde el presunto delincuente intentó huir, pero fue alcanzado por las balas de los agentes y murió en el lugar.

Los presuntos delincuentes iban entre la gente, escondidos y cuando fueron descubiertos sacaron su arma y dispararon al aire para después huir a pie, mientras eran perseguidos por elementos de la policía estatal y municipal con quienes intercambiaron disparos sin que se registraran personas heridas en la avenida principal.

Al escuchar los balazos, decenas de personas se subieron a camiones urbanos, agarraron taxis o se fueron en sus vehículos particulares para alejarse del lugar, fue entonces que por primera vez en 46 años la escenificación del viacrucis se suspendió ante el lamento de los más de 120 actores que participaban en el evento.

Al lugar llegaron patrullas de la Policía Militar, elementos de la Gendarmería, motociclistas del grupo Centauro y ambulancias de la Cruz Roja que subieron a la colonia Santa Cruz para brindar auxilio a los heridos, pero dos personas ya habían perdido la vida, por impactos de arma de fuego.

En la procesión participaban más de siete mil personas, tras la balacera el 80 por ciento se dispersó huyeron para ponerse a salvo, sin embargo, unas mil 500 permanecieron en el lugar y concluyeron el recorrido cargando al Cristo de Santa Cruz, una imagen que es venerada en esta colonia con gran devoción y fe.

Al final, la información oficial dada a conocer por el grupo de Coordinación Guerrero, fue de dos personas fallecidas, mismas que supuestamente habían robado un automóvil, hecho que fue denunciado a la línea de emergencia 911, y cuando llegaron los elementos policíacos fueron recibidos a balazos por los presuntos delincuentes, que fueron abatidos.

Desde aquel año 2018, el viacrucis de Jesús no ha podido llevarse a cabo en la colonia Santa Cruz, primero por los temas de seguridad que no cesan y en 2020 y este 2021, por la pandemia de Covid-19 que no permite las aglomeraciones y que ha cobrado la vida de más de 4 mil personas en el estado de Guerrero.