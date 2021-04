Se reforzarán operativos de seguridad en Jueves y Viernes Santos

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, informó que, se reforzarán los operativos de vigilancia en los centros turísticos durante los días santos en la entidad a partir de este jueves y hasta el próximo domingo para evitar que se cometan delitos y garantizar que se respeten las restricciones marcadas por la pandemia de Covid-19 que sigue vigente.

Al encabezar la conferencia diaria de actualización de casos por Covid-19, el mandatario estatal, explicó que, muchos turistas están llegando a Acapulco, así como Ixtapa - Zihuatanejo y otros destinos de la Costa Chica y Costa Grande, por lo que, elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y el Ejército Mexicano se han dividido las regiones para dar vigilancia a los turistas y locales que acudirán a las playas. Estado Costa Grande presenta una mayor disminución en índices delictivos: Héctor Astudillo

"Estamos muy al pendiente de los operativos en las playas que hay que recordar se cierran a las seis de la tarde, les pedimos a todos que, si no tienen que ir a las playas no vayan, no se arriesguen y a los prestadores de servicios turísticos que se cuiden en la atención que dan, nosotros vamos a estar al pendiente que se utilice el cubrebocas, haya sana distancia y el lavado de manos constante", expresó.

En otro tema, Astudillo Flores, reiteró su molestia por el accionar de algunos elementos de la Policía Turística de Acapulco quienes con exceso de fuerza sometieron y lastimaron a una persona que detuvieron en el puerto porque supuestamente estaba armada, sin embargo, esto no fue cierto y el hombre fue liberado luego de cuatro horas de permanecer detenido en los separos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

"Repruebo el exceso con el que la policía turística se manejó al detener a una persona, no correspondía a la magnitud, se deben respetar los protocolos, los derechos humanos, no excesos, hago el llamado a todas las fuerzas policiacas a que cuidemos este tema, ya vimos lo que pasó en Tulum y eso no queremos, ya tenemos mucho con otros problemas y la violencia que se tiene debemos ser mucho más respetuosos", detalló. Se desplegarán elementos de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno en los puntos prioritarios para brindar seguridad a residentes y visitantes. pic.twitter.com/jOWCEP87ls — HectorAstudillo (@HectorAstudillo) March 31, 2021

Sobre la emergencia sanitaria por el coronavirus, invitó a la población a continuar aplicando las medidas preventivas para que no exista un rebrote de contagios luego de las vacaciones de Semana Santa, como el uso obligatorio del cubrebocas, respeto a la sana distancia y el lavado de manos o uso de gel antibacterial de forma constante.