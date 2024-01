Apoyos no alcanzan para reparar viviendas, aseguran damnificados

A más de dos meses y medio de la devastación del huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez, en este municipios turísticos más de 50 por ciento de los damnificados no han podido avanzar con su reconstrucción debido a que los apoyos que otorgó el gobierno federal son insuficientes para poder reparar sus casas.

Los materiales de construcción incrementaron sus costos y hay escasez al igual que la mano de obra, por lo que ha conllevado a que las personas afectadas por el huracán Otis no han podido encontrar un albañil, un aluminero y un herrero para que puedan colocar láminas que destruyó el fenómeno o levantar una barda o reparar ventanas destruidas en su hogar o negocio.

Jorge, quien vive en Ciudad Renacimiento, relató que en su vivienda de dos niveles, el huracán Otis destruyó su techo de lámina y el apoyo de los 35 mil pesos que le otorgó la Secretaría del Bienestar es insuficiente pues tan sólo de material se ha gastado más de 42 mil 700 pesos.

Aún le falta juntar 12 mil pesos de mano de obra que le cobrará el herrero y que en un principio le quería cobrar 17 mil pesos; el problema que se ha presentado es que tiene un mes esperando que vaya a su domicilio para colocar las láminas y tubulares que se le cayó.

“Voy a seguir poniendo dinero porque todavía falta colocar una ventana que se dañó, pero ahora tengo que ahorrar para pagar primero al herrero”.

Jorge y junto con su esposa, quien tiene una estética, tendrán que dedicarle más horas a sus actividades para sacar dinero y terminar su reconstrucción.

Algunas casas y negocios quedaron la intemperie por los daños ocasionados del huracán Otis, dejando sin techo y protección a estos inmuebles. /Foto: Isabel Alarcón | El Sol de Acapulco

Maricarmen, tienen parada la reconstrucción del techo de su vivienda porque no ha encontrado albañiles, sin embargo dice que a ella el dinero que le dieron de 35 mil pesos para la reconstrucción no le va alcanzar porque tan sólo para reconstruir el daño que tuvo ha gastado más de 70 mil pesos.

“Con eso le voy avanzar pero todavía no empiezo nada porque no hay albañiles ni herrero, voy a trabajar hasta donde me alcance dinero y voy ahorrar para volver a terminar”.

Maricarmen, quien vive en el coloso dice que hará lo más apremiante como colocar la lámina, ya arregló el drenaje que se colapsó durante el huracán Otis, están colocando la malla ciclónica, “solo detalles pequeños los estoy haciendo ya porque no hay herrero, ni albañil ni material”.

A su vez, Margarita ella vive en Puerto Marqués, Otis daño el techo de lámina de su casa, el portón y las ventanas y consideró que el apoyo que otorgó la Secretaría del Bienestar no le alcanzará pues perdió más de 250 mil pesos en material.

Dijo que debió haberse dado un censo más minucioso para apoyar de acuerdo a la afectación.