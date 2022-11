Acusa abogada de intolerante y misógino a presidente del TSJ

La abogada litigante María de la Luz Reyes Ríos acusó al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias Vázquez, de “insensible, intolerante y misógino”.

Lo anterior, luego de que el magistrado estuvo como invitado en la sesión semanal del Grupo Aca y al ser cuestionado por la aca socia sobre los actos de corrupción que se cometen en los juzgados locales y cuestionarlo el por qué de la presencia de tantos magistrados en su ponencia.

Casarrubias Vázquez al contestar la ronda de preguntas le dijo a Reyes Ríos, “licenciada creo que usted ayer no durmió muy bien”, respuesta que a algunos aca socios molesto y en manera de protesta empezaron a tocar sus copas de agua con una cuchara.

Al ser entrevistada la abogada litigante con más de 32 años de ejercicio profesional mencionó “el presidente de Tribunal de Justicia, ha demostrado que es intolerante que no respeta a las mujeres, ni los derechos humanos, que no escucha a la sociedad civil vino a hablarnos de in mundo de fantasía que no existe en Guerrero ta que en la administración existen muchas carencias”.

María de la Luz señaló que la corrupción se propicia en los juzgados locales porque no tienen buenos sueldos y por falta de más actuarios y secretarios.

Por su parte, el magistrado dijo “que la corrupción la propician los mismos abogados litigantes al ser partícipe de dar ciertas cantidades de dinero a cambio de ciertos trámites, todos debemos de poner nuestro granito de arena para contribuir a que esta sociedad cambie”.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia dijo sentirse ofendido por el señalamiento del porqué habían tantos magistrados en la sesión ya que ellos fueron invitados.

Finalmente, Raymundo Casarrubias pidió disculpas públicas a la abogada y ofreció sentarse a dialogar con ella sobre sus inconformidades con los juzgados locales.