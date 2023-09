Acapulco requiere una nueva estrategia contra la violencia

La llegada de cientos de elementos de las Fuerzas Armadas a Acapulco, no representa una solución para combatir el problema de la violencia que se ha recrudecido en los últimos días en este destino de playa, coincidieron en señalar dirigentes obreros de la CTM.

Señalaron que los militares, marinos y de la Guardia Nacional, llegan al puerto sin tener una estrategia divamente establecida para combatir a los grupos delictivos que operan en distintas zonas de la ciudad, sobre en las colonias populares que también son totalmente desconocidas por los efectivos.

El secretario del sindicato de trabajadores de la industria hotelera y gastronómica en Guerrero, manifestó que mientras no se tenga una estrategia bien establecida por las corporaciones policiacas, en Acapulco, seguirán las ejecuciones, los robos, los asaltos a negocios como la joyería en Costera 125.

“Los mandan a los elementos de las fuerzas armadas, y no saben ni qué lugar están pisando, no saben ni cuál es la colonia Progreso, cual es la Zapata, la Jardín, Renacimiento y la misma costera Miguel Alemán donde la situación está más complicada, yo veo que les hace más inteligencia, más acción para combatir la delincuencia no sólo los pequeños robos”, expreso.

Ramírez Gallardo, dijo que los rondines a pie en la costera Miguel Alemán y en colonias, si inhibe, pero sólo a los que se dedican a los pequeños robos, pero no a los verdaderos delincuentes que operan a una gran escala en la ciudad, y aseguró que la inseguridad continua y seguirá, mientras no se tenga una verdadera estrategia por parte de los tres niveles de gobierno.

En este mismo, sentido, el secretario de la CTM en Guerrero, Rodolfo Escobar Ávila, indicó que, ante la escalada de violencia, es necesario tener otra estrategia de combate que no sea sólo los recorridos a pie en la costera Miguel Alemán porque estos no son garantía de seguridad.

Manifestó que la ciudadanía, ya no cree que la llegada de tantos marinos y militares, sea la solución al problema de la violencia en el puerto, sobre todo cuando se siguen registrando hechos violentos a plena luz del día.

Persisten los hechos de violencia pese a la presencia de marinos y soldados. / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

El pasado martes 26 de septiembre, arribaron al puerto 210 elementos del Ejército Mexicano para reforzar la seguridad en el puerto, un día después de su llegada, fue asesinado a balazos el ex presidente de la Barra de Abogados de Acapulco sobre la avenida Cinco de Mayo en el primer cuadro de la ciudad, y el 27 cinco hombres armados, asaltan una joyería en el interior del centro comercial Costera 125, ubicada en plena zona turística de Acapulco.