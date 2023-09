Voto de confianza, pide obispo emérito en materia de seguridad

El obispo emerito de la diocesis de Chilapa- Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, advirtió que vienen tiempos difíciles y que las elecciones del 2024 corren “el peligro de que nos la ganen ciertos actores y no precisamente los buenos”.

En entrevista al asistir a la toma de protesta del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAgro), Javier Saldaña Almazán, el jerarca religioso insistió que se debe de cuidar las próximas eleciones y confió que poco a poco todos los sectores vayan poniendo su granito de arena para la pacificación y progreso de México.

Lee también: Perdonar es el remedio para la violencia en Guerrero: Obispo

“Sabemos que vienen tiempos difíciles y las elecciones, y yo lo he declarado a veces, corremos el peligro de que nos la ganen por ahí ciertos sectores y no precisamente los buenos y es donde tenemos que reaccionar porque si seguimos así apáticos a lo que sucede, haciéndola como que aquí no sucede nada o viendo la cara para otro lado no vamos a progresar”, advirtió.

Confió que las Universidades y todos los sectores poco a poco también pongan su granito de arena para la pacificación y el progreso de México.

Local Convoca Iglesia a marchar en defensa de la mujer y la vida

Dijo que debido a la inseguridad, la violencia y el miedo que tiene la gente, la Iglesia Católica convocó al pacto de paz nacional donde se busca que todos los sectores sociales, políticos y académicos participen y despierten y pongan de lo que esta de su parte para llevar a México por esos caminos de la paz, del progreso y la seguridad.

Recriminó que los tres niveles de gobierno se han alejado de las personas y esos espacios lo van ocupando los narcotraficantes por ausencia del gobierno, “entonces si ellos ven que no tienen una protección que siga habiendo muertos, secuestrados y que siga viendo un sin número de anormalidades entonces ellos quieren defenderse por sí mismos”.

Dijo que hay que darle su oportunidad al gobierno y confió y que vienen tiempos un poquito mejor y ojalá se den e insistió que Guerrero es Guerrero y advirtió que esos señores van a meter la mano en el proceso electoral del 2024.

Monseñor Salvador Rangel insistió que se debe cuidar la seguridad de las próximas elecciones. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

“Esos señores van a meterse la mano en donde quiera, si bien en esas elecciones del 2018 la metieron mucho más en el 2024 y es donde debemos de estar pendientes porque no es únicamente la elección del personaje sino como lo exprimen y explotan después”.

Dijo que sería en todas las elecciones, “todos ellos (los narcotraficantes) son como las víboras de mil cabezas dónde quiera se meten”.