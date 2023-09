Rutas de transporte resienten falta de choferes por la violencia

Hace 17 años don Arturo abandonó sus estudios en la preparatoria Número Uno de Chilpancingo, se enamoró de una de sus compañeras y decidieron empezar una vida juntos, entonces él estaba a punto de cumplir los 18 años, logró obtener su licencia de manejo, era todo lo que necesitaba para emplearse como chofer de taxi con su tío que es permisionario.

En este oficio se mantuvo trabajando de manera ininterrumpida hasta hace dos meses cuando se desató una crisis de violencia en contra de los transportistas y su familia se niega a permitirle que siga en esa actividad.

“Mi esposa no me deja volver a los taxis porque dice que me van a matar, ahorita ando de chalán en una obra, es una madriza, pero tengo que sacar algo para la casa”.

Arturo relató que las cosas cambiaron demasiado en los últimos años, la ciudad dejó de ser un lugar tranquilo, hoy todos andan aprisa, te suenan el claxon en la calle, te insultan, te amenazan y hasta el más jodido tiene un amigo que es primo de un jefe de plaza que te va a matar si lo vez feo, por eso mi esposa ya no me deja andar de chafirete”.

Agregó que cada vez que en las noticias ven que agreden a transportistas en su casa es la platica con su mujer, “vez podrías ser tú el que esté en ese lugar, ahorita tenemos un poco menos de ingreso nos vemos apretados de dinero pero como sea la vamos pasando”.

Aunque después de las dos crisis fuertes que se vivió en el transporte a partir del 8 de julio y el siete de agosto que hubo unidades quemadas y choferes asesinados dentro de su unidad, algunas colonias siguen padeciendo la falta de transporte porque no hay choferes que quieran trabajar.

Una de las rutas que tiene un servicio disminuido es la ruta de Villas el parador en la que se tiene unidades que no trabajan porque les hace falta chofer, en otras sólo las usan medios turnos porque los patrones tiene otro trabajo y ofrecen el servicio una vez que cumplieron su labor en la burocracia.

“Somos muchos los que dejamos el trabajo pues mataron a varios de los compañeros y muchos de ellos que los conocíamos y sabemos que no andaban metidos en ninguna situación delictiva, eran compañeros tranquilos, personas grandes dedicadas al trabajo”.

La vigilancia policiaca ha sido insuficiente. / Foto: Juan Manuel Molina | El Sol de Acapulco

Otras rutas que tiene problemas por falta de choferes es la que viaja hasta el fraccionamiento Nuevo Mirador, y Jardines de Zinnia en las que si están recibiendo el servicio, pero no con la frecuencia que la tenían antes de la crisis de inseguridad.

El conteo que los medios de comunicación han realizado sobre los asesinatos de transportistas en Guerrero de los últimos dos meses, se cuentan más de 25 víctimas la mayoría en la zona centro del estado y se han tenido sucesos en Chilpancingo, Petaquillas, Tixtla, Tierra Colorada entre otros.