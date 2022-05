Acapulco no puede comprar problemas ajenos: Abelina

"Acapulco no puede comprar problemas ajenos, no soy un gallito de pelea", así se expresó la alcaldesa Abelina López Rodríguez al referirse a los bloqueos realizados el pasado viernes por cientos de comerciantes y trabajadores del volante que desquiciaron en su totalidad al puerto de Acapulco al cerrar en 13 puntos las principales avenidas.

En su conferencia mañanera de este lunes en el viejo ayuntamiento en el centro de la ciudad en donde se dio a conocer una vez más que el gobierno ejercerá este año más de tres mil millones de pesos en presupuesto de egresos, la primera edil, dijo durante los bloqueos instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública para que se evitará que se dieran desmanes por parte de los manifestantes.

"Yo creo que hay que ser prudentes, no sé qué conviene más, el aplicar el garrote, o mantener el diálogo para no provocar más movimientos en días posteriores, la prudencia debe de estar por encima de muchas cosas, además Acapulco no puede comprar problemas ajenos, los hechos que provocaron los movimientos sucedieron en San Marcos", precisó ante medios de comunicación.

Pese a la afectación que provocó el cierre de carreteras por parte de comerciantes y transportistas, López Rodríguez destacó que Acapulco le fue bien en materia de turismo porque logró mantener un 80 por ciento de ocupación hotelera, esto muy a pesar de que hay a quienes no le gusta que le vaya bien a Acapulco.

Dijo que los tiempos de las peleas no son con ella, debido a que es una mujer de diálogo, es una mujer que cree que a través de la herramienta del diálogo se pueden resolver grandes problemas, y agregó que el derecho a la manifestación es un derecho constitucional que no podrá evitar, sin embargo, cuando un movimiento se desfasa ya no le corresponde al municipio tratarlo sino a la Fiscalía del estado.

Por otro lado, la referirse al movimiento de los trabajadores de la CAPAMA quienes piden la destitución del director Arturo Latabán López, la presidenta indicó que no solapará corrupción y que no se puede seguir con los mismos vicios en la paramunicipal.

“No podemos seguir con los mismos vicios, tengo información de una persona que tiene base aquí y quiere base en CAPAMA, yo pregunto si esto es correcto, igual que con nombre y apellidos se dé a conocer quiénes son esos aviadores. Miren la CAPAMA tiene una deuda de dos mil 400 millones de pesos, tan sólo y lo he repetido muchas veces hay 750 millones porque no pagaron la luz, preguntó a la CAPAMA, le tenemos que seguir metiendo mano para que crezca más la nómina”, dijo.

Hizo un llamado porque en la CAPAMA se necesita la solidaridad de los trabajadores debido a que no le entrará a la corrupción y se pronunció a la creación de una comisión mixta y transparente en la que se pueda analizar caso por caso las propuestas que se tienen para basificar, "esto es lo que hay que cambiar".