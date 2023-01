Insuficientes, apoyos para el campo en Guerrero

Productores del campo de Guerrero señalaron que los apoyos federales no han sido suficientes para el desarrollo de ese sector.

Brígida María Trani Torralba, representante de la Organización Mixta de Desarrollo Sustentable, señaló que los recursos no han sido suficientes y pidió realizar programas de respaldo y capacitación para la estabilidad de algunos productos como lo es el maíz para que no afecte en el incremento del precio de la masa y tortilla.

"Están en el olvido, quitaron los programas sociales tiende a desaparecer lo que era antes la SAGARPA, no trae programas, no trae techos presupuestales, no hay capacitación hoy por parte del gobierno".

Trani Torrealba señaló que los presupuestos que tienen son insuficientes, inconformidad ha sido planteada en el Consejo de Desarrollo Rural municipal.

No se deben cancelar los programas para dotar de equipo a los productores.

Por lo anterior, hizo un llamado urgente a los tres niveles de gobierno para regresen a ver el campo de Acapulco y de Guerrero, ta que será la única manera de detener el incremento del precio a la tortilla.

Asimismo solicitó capacitación en nuevas técnicas de producción y que no se cancelen programas para dotar de equipo a los productores

“Qué no cancelen los programas que ayudaban con el financiamiento y el subsidio, la contratación de equipamiento, no existe hoy”, concluyó la representante de la Organización Mixta de Desarrollo Sustentable.