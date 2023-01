Falta de apoyos tiene en jaque al sector cafetalero

Las expectativas para el campo este año están “muy de la chingada, muy jodidas”, aseguró el dirigente de la Organización de Productores Orgánicos del Café y coordinador de la Alianza de Organizaciones Sociales de la Sierra, Zeferino Cortés Díaz, quien enfatizó que los gobiernos federal y estatal tienen completamente olvidado a este sector: “no se ve nada, nada, nada”.

Señaló que después de que el gobierno de la República, encabezado por Andrés Manuel López Obrador desapareció todos los programas de apoyo al campo, los cafetaleros del estado están luchando por cuenta propia, ya que por parte del gobierno del estado, durante el primer año de gestión de Evelyn Salgado Pineda, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro) no hizo absolutamente nada y sólo a través de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social les otorgó un mínimo apoyo.

Por ejemplo, mencionó, el gobierno federal tiene un apoyo a través de los programas del Bienestar de entre cinco mil y seis mil pesos al año para los cafetaleros, pero “pa’ qué chingados sirven, pa’ qué jijos de la chingada los quiere uno, la mera neta es una burla, en pocas palabras no se ve ningún apoyo ni estímulo para los productores de café”.

Por esta razón, mencionó, los cafetaleros de la entidad están trabajando por su propia cuenta, ya que debido a que el fertilizante está “súper carísimo”, comenzaron a incursionar en la agricultura ecológica, productos orgánicos, ya que “tenemos que trabajar de esta manera, porque el gobierno no se preocupa por eso”.

Cortés Díaz indicó que al principio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador los productores del campo esperaban un trato diferente, pero contrario a eso lo primero que hizo fue desaparecer todos los programas de apoyo al agro: “siempre estuvimos con esa esperanza, pero se acabó el sexenio y no hubo nada”.

En cuanto a las expectativas que tienen con el gobierno del estado encabezado por Evelyn Salgado Pineda, el también ex dirigente del Consejo Supremo de los Pueblos del Filo Mayor (CSPFM) reconoció que como cafetaleros no han tenido un acercamiento con ella, pero ven complicada la situación, porque el anterior titular de la Sagadegro, Jorge Peto Calderón, siempre fue muy radical y nunca hubo una buena respuesta de su parte a pesar de que le plantearon algunos programas de agroecología, “pero no tuvo voluntad, finalmente lo sacaron y con el actual secretario no hemos tenido un acercamiento, aunque esperemos que agarre la onda y si no, igual, no habrá nada”.

Reconoció que por parte del gobierno, es la secretaria de Desarrollo y Bienestar Social, Maricarmen Cabrera, quien los ha apoyado a través de un programa y los ha visitado, “pero los apoyos son muy mínimos para las mujeres, pero es ella la que tantito se ha acercado con nosotros”.

El café de Guerrero, una delicia al paladar./ Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Por lo anterior, Zeferino Cortés Díaz calificó como “muy crítica, muy difícil” esta crisis que atraviesan los cafetaleros, porque aun cuando en estos momentos “el café está caro, es decir, tiene valor, tiene precio”, los productores no tienen cómo responder de manera satisfactoria a los compradores de Colombia y de Estados Unidos de América, porque hay muy poquito café.

Detalló que en estos momentos el precio del café oscila entre los 120 pesos hasta los 140 pesos el kilo, es decir, “vale, tiene precio, pero hay muy poquito café, no les podemos juntar ni un tráiler de 30 toneladas, pues de dónde, no hay”.

Señaló que el poco café que van sacando lo venden al Cecafé o a “compas que lo compran a 140 el kilo, pero es de andar buscándole como pequeños productores para poder sacar un volumen regular”.