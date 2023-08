Una princesa atípica protagoniza musical y llega a la CDMX

Anastasia: El Musical de Broadway llega a la Ciudad de México después de cuatro años de su estreno en Estados Unidos. Este jueves, el Teatro Telcel fue la sede de una noche donde el talento del elenco pasó por la alfombra roja, marcando así el inicio de la temporada.

Basado en la película animada de 1997, el musical cuenta cómo la princesa Anastasia logra sobrevivir a la ejecución de su familia y 10 años después, busca reencontrarse con su abuela en París, pues junto a ella, son las únicas sobrevivientes de la familia imperial rusa.

En su aventura, Anastasia es perseguida por el soldado soviético Gleb, quien la busca para ejecutarla con el fin de no poner en riesgo el orden del nuevo régimen. En esa persecución, la princesa tiene el apoyo de sus dos amigos: Dimitri y Vlad.

Julieta González, productora del show en México, comentó que es un gran logro traer este musical. “Es un reto venir a México, nos hemos convertido en uno de los escenarios más importantes de América Latina, después de haber pasado por Nueva York, los musicales pasan por aquí. Es una gran responsabilidad, porque buscan que seamos nosotros los que la hagamos, que traigamos el nombre de ese producto a nuestro país. Es una gran experiencia y un gran gusto poder darle al público mexicano que no puede ir a Nueva York y hasta el que puede, porque no es lo mismo verla en otro idioma que verla y sentir las canciones en el tuyo”.

La productora también destacó la esencia del personaje principal, interpretado por Mariana Dávila, quien pese a estar en una situación difícil, logra sobreponerse a través de su tenacidad y fortalezas. “Es lo que más me mueve como una mujer de más de 60 años que ha trabajado toda su vida. Me encanta tener en escena a una princesa que no es la típica, sino que está buscando su identidad, que las mujeres nos podamos ver reflejadas en la escena, en una chica como Anastasia que está buscando su propio destino, me encanta”, agregó.

El elenco principal del musical se completa con actores y actrices que cumplen de forma excepcional las habilidades artísticas de cantar, actuar y bailar durante toda la obra. Ellos son Javier Manente como Dimitri, Carlos Quezada como Gleb, Irasema Terrazas como la Emperatriz, Gloria Toba como la Condesa Lily y Manuel Corta como Vlad; acompañados de un ensamble de más de 10 participantes.

Además de los actores y actrices del elenco, en la función de presentación también estuvieron presentes Carline Brower, directora asociada y Denise Bethke, coreógrafa asociada, Stephen Flaherty compositor de la música y Lynn Ahrens creadora de las letras de los temas.

En la alfombra roja desfilaron talentos del espectáculo nacional como Kika Edgar, German Ortega, Mariana Ochoa, y Lucero Mijares, entre otros.

Las funciones de Anastasia: El Musical de Broadway podrán disfrutarse los miércoles y jueves a las 20:00 horas, viernes a las 20:30, sábados a las 16:30 y 20:30, y domingos a las 13:00 y 17:30.