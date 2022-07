Revelan trailer de Noticia de un secuestro, la nueva serie de Primer Video

Este martes se divulgaron las primeras imágenes de la serie Noticia de un secuestro, que produce y estrenará próximamente Prime Video.

La producción colombiana sigue el asalto y cautiverio de un pequeño grupo de personas, por parte de narcotraficantes en la década de los 90: la abogada y periodista Diana Turbay (interpretada por Majida Issa), la periodista Maruja Pachón (Cristina Umaña), Marina Montoya, hermana del secretario general de la presidencia durante el gobierno de Virgilio Barco (Carmenza Gómez) y la periodista Beatriz Villamizar (Julieth Restrepo).

Además, narra los esfuerzos de sus seres queridos para liberarlos. Juan Pablo Raba da vida a Alberto Villamizar, el político esposo de Maruja Pachón, y Constanza Duque interpreta a Nydia Quintero, la activista hermana de Diana Turbay.

Noticia de un secuestro estará disponible exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo, informa la plataforma en un comunicado en el que informa que el hijo de Gabriel García Márquez, el renombrado guionista y director Rodrigo García (The Affair, Six Feet Under), participa en la producción de la serie a cargo de Invercine & Wood, y AGC Studios.

Esta serie limitada de seis episodios se suma al contenido local producido en Colombia, como El niño de Medellín, Primate, Mi selección Colombia, Maradona: Sueño bendito, y El presidente.

El comunicado agrega que tiene otras producciones en marcha, entre estas, Los iniciados, LOL: Last One Laughing Colombia, A grito herido, Billis, Gospel, Perder es ganar un poco, Manes, La vida después de un reality y Cochina envidia.