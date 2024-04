Sidonie aprecia el oficio artesanal y la simpleza en su música

Con 25 años de recorrido, Sidonie sigue apegándose a su carácter de valorar el proceso artesanal que su música conlleva, así lo indicó su vocalista y guitarrista Marc Ros en entrevista con El Sol de México.

“Nuestro oficio es el de hacer discos y hacerlo sonar en directo. Por ejemplo, no lanzamos ninguna base pregrabada. Se basa en algo muy directo. Con los discos igual, yo prefiero escuchar la música con un vinilo con unos buenos auriculares o un buen equipo”, aseguró Ros.

En su reciente disco de estudio “Marc, Axel y Jes”, que es el número once en su repertorio, la banda conformada por Marc Ros, Jesús Senra y Axel Pi, se aferra a su esencia en una producción especial cuyo “tracklist” no supera los 30 minutos de duración, con menos de tres en cada tema.

“Fue encerrarnos en una cava en Barcelona, un lugar muy húmedo. Nos juntamos los tres y empezamos a hacer ruido, les di las canciones que había escrito y de ahí intentamos sacar el sonido, que es muy de garage. Se respira esa humedad en todo el disco. Queríamos una cosa muy sencilla y de ahí el nombre”, dijo el artista.

“No hay colaboraciones, no hay muchos arreglos, no esperen encontrar teclados ni cuerdas ni vientos, porque somos tres tipos que saben tocar guitarra, bajo y batería. Está determinado bajo el paraguas de un sonido”, agregó.

RECONOCEN SU HISTORIA

Con humildad, Marc Ros reconoce el papel que Sidonie ocupa en la historia del rock español, un puesto de una banda de culto que ha trascendido a través de los años, sorprendiendo a personas de todas las edades, a las que les comparten los elementos más añejos que les ha tocado vivir.

“Es un milagro que en España una banda dure cinco años, nosotros llevamos 25 años. Se nos mira como bichos raros y como gente a respetar. Me he acostumbrado. Soy un tipo nostálgico, me gusta todo lo vintage y siempre pienso erróneamente que el pasado siempre fue mejor, repito, erróneamente, pero no puedo dejar de pensarlo”, dijo.

REPITEN SHOW EN MÉXICO

Con los sencillos de “Marc, Axel y Jes” a la cabeza, entre ellos "Me gustas todo el rato" y "CEDÉ", "No salgo más", la banda empezará su gira saliendo de la tierra que los vio nacer, destinando el debut a la Ciudad de México.

“Tuvimos una experiencia muy mágica y psicodélica en nuestra presentación del Vive Latino del año pasado. Nos gustó tanto que decidimos volver con este disco como si fuera nuestra ciudad, contarlo como parada obligatoria”, mencionó Marc Ros.

Sidonie llegará al Bajo Circuito el 5 de abril con Pigmy como abridor.