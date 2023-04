Millie Bobby Brown, de Stranger Things, anuncia su compromiso con Jake Bongiovi

La estrella de Stranger Things, Millie Bobby Brown, compartió lo que sería el anuncio de su compromiso con su novio Jake Bongiovi, con quien mantiene una relación desde hace aproximadamente dos años.

Con una fotografía de la pareja en la playa, abrazados y ella mostrando un anillo en su mano izquierda, fue como se dio a conocer que ambos a la corta edad de 19 (Millie) y 20 (Jacke) años decidieron dar un paso más en su relación.

Además, la imagen venía acompañada de una parte de la canción de Taylor Swift titulada Lover: I've loved you three summers now, honey, I want 'em all (Te he amado tres veranos. Ahora, cariño, los quiero todos).

Por su parte, Bongiovi también quiso compartir el momento y aunque tampoco fue explícito, dentro de dos fotos donde se les ve muy amorosos comentó la palabra Forever.

Jake Bongiovi, novio de Brown

Desde que en 2021 comenzaron los rumores de un noviazgo entre los jóvenes, el romance se hizo evidente cuando compartieron una fotografía juntos en redes sociales, sin embargo, nunca hablaron abiertamente de su unión. Fue durante la alfombra roja de los BAFTA 2022 que confirmaron la relación al asistir juntos y posar frente a las cámaras de la mano.

El joven Bongiovi, además ser el hijo de Jon Bon Jovi, músico de 61 de edad, también es un actor y productor, de acuerdo con su perfil de Instagram.

Producto de la relación entre el vocalista de la banda Bon Jovi y Dorothea Hurley, Jake nació el 7 de mayo 2002 y actualmente estudia en la Universidad de Syracuse, Nueva York en Estados Unidos.

Durante su noviazgo, Jake Bongiovi ha demostrado su apoyo en la carrera de la protagonista de Stranger Things al asistir en múltiples alfombras rojas y eventos. Mientras que Millie en cada oportunidad muestra en sus redes sociales momentos con su pareja donde lo describe como "el amor de su vida".