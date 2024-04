“Let It Be” de The Beatles, regresa con versión remasterizada

Una de las escenas más recordadas en la historia de The Beatles es la de sus cuatro integrantes, John, Ringo, George y Paul, dando un concierto desde la azotea de Apple Corps, un show inesperado que aconteció el 30 de enero de 1969. Esa escena quedó capturada en el documental “Let It Be”, que llegará a Disney+ próximamente.

Fue en 1970, cuando “El cuarteto de Liverpool” lanzó “Let It Be”, que sería su último álbum de estudio. En ese momento, su despedida discográfica estuvo documentada por el director neoyorquino Michael Lindsay-Hogg, quien a través de su lente mostró al mundo el proceso creativo del disco.

Lindsay-Hogg fue capaz de capturar una faceta íntima y reveladora marcada por los últimos momentos de compañerismo del grupo, al mismo tiempo que las fracturas que existían para ese momento y que a la postre se convertirían en las causas de su separación, misma que se dio oficialmente sólo un mes después del estreno de la película.

Gossip Armera de "Rust" es condenada a 18 meses de prisión por muerte en filmación de la película

Una versión remasterizada

Manteniendo su esencia original, “Let It Be” se mostrará por el servicio de streaming con una nueva remasterización, un trabajo que estuvo a cargo de la compañía Park Road Post Production cuyo dueño es Peter Jackson, quien se ha convertido en el salvador de la obra de The Beatles, ya que además de esta acción, también fue el encargado de la restauración del título “The Beatles: Get Back”.

Este nuevo relanzamiento supondrá la reaparición de una cinta que ha estado fuera de circulación desde la década de los 80, a pesar de que se mantuvo en formato físico con versiones no originales que fueron copiadas de las primeras ediciones en formato VHS y laser-disc.

De esta manera, la versión que tendrá el catálogo de Disney+ contará con horas extra rescatadas del material de Lindsay-Hogg. “Estoy absolutamente emocionado de que la película de Michael, haya sido restaurada y finalmente esté siendo relanzada después de no haber estado disponible durante décadas”, dijo en un comunicado Jackson sobre el proyecto, que además de una nueva imagen también cumplirá con un sonido renovado.

“Cuando Peter me mostró por primera vez algunas imágenes restauradas de la película, una era de dos de los Beatles de espaldas, en el original sus cabellos parecían muy amontonados. Luego dijo: "Ahora déjame mostrarte en qué hemos estado trabajando". Era la misma toma, pero se podían ver los mechones de cabello individuales. La nueva versión es una versión del siglo XXI de una película del siglo XX. Ciertamente es más brillante y animada”, mencionó Lindsay-Hogg en una entrevista con The Ney York Times.

“Let It Be” estará disponible a partir del 8 de mayo en el catálogo de Disney+, plataforma que también tiene a disposición de sus suscriptores “The Beatles: Get Back”.