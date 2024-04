"Abigail", una película de terror protagonizada por Melissa Barrera con un toque comedia

Melissa Barrera encuentra en el terror y el suspenso un amor inimaginable. Luego de participar en cintas como "Scream" o "Keep Breathing", la actriz mexicana reconoce que encontró en este género una forma de desarrollar su carrera en Hollywood.

La oriunda de Monterrey, Nuevo León protagoniza “Abigail”, filme que estrenará el 19 de abril en cines y en el que dará vida a una mujer que enfrenta a una criatura a la que gusta beber sangre.

“Es una película muy divertida, es el tipo de cinta que la gente disfruta mucho ir a ver al cine y repiten porque de verdad salen con una sonrisa de oreja a oreja. Está creada específicamente para eso, para que las pases bien, es una película de vampiros, que son criaturas que me encantan. Toda la vida me han gustado los monstruos, poder ser parte de una película que está en ese universo es un sueño hecho realidad para mí”, afirmó Barrera en entrevista con El Sol de México.

“Abigail” cuenta la historia de cinco bandidos que se involucran en el secuestro de una pequeña niña de 12 años. Cada uno cuenta con habilidades distintas que, en conjunto, hacen que el plan de sustracción sea todo un éxito. Su tarea es fácil: llevan a la pequeña a una mansión abandonada y deben mantenerla viva durante 24 horas, nada más.

Cortesía Universal Pictures

La única que tiene acceso a la pequeña es Joey (Melissa Barrera), para que sólo se acostumbre a escuchar su voz. Mientras los secuestradores permanecen en la residencia, cosas turbias empiezan a suceder y, ahora, su objetivo será sobrevivir ante la amenaza de esa pequeña niña que resulta ser un vampiro.

“Es caótico, terrorífico y, a la vez, muy cómico, pero ‘Joey’ tenía que ser el pilar emocional para que al final tenga algún sentido la película, para que no sea nada más un churro. Ella carga un gran dolor de todos los errores que ha cometido en su vida y todos los arrepentimientos que tiene de no tener una relación con su hijo, eso brota cuando conoce a Abigail.

“Como actriz quería hacer algo diferente a lo que me han visto hacer en otras películas, tenía mucho con qué trabajar, lo construí agregándole mis instintos de protectora porque siendo yo la hermana grande de cuatro, siempre he sido muy protectora y trato de cuidar a la gente a mi alrededor y esa es ‘Joey’, ese es el papel que ella toma”, expresó la regiomontana de 33 años.

Alisha Weir, quien se popularizó por su actuación en el musical Matilda, da vida a Abigail. Al inicio se proyecta como una tierna y dulce niña, amante del ballet. Parece que la música, especialmente la pieza de “El lago de los cisnes” de Tchaikovsky le genera gran placer, sin embargo, todo cambia cuando oscurece.

“Alisha es una hermosura, es una niña preciosa, súper talentosa e hicimos una relación muy genuina. Esta fue de sus primeras películas, entonces me sentía con esa responsabilidad de cuidarla en el set, ayudarla, que ella siempre estuviera cómoda porque tenía que hacer muchas cosas, tiene un papel muy difícil.

“Todo el tiempo estaba como su segunda mamá, al pendiente de ella, si veía que estaba como medio sacada de onda o batallando con algo, le preguntaba qué necesitaba, también eso hizo que la relación en pantalla se viera así, que tuviéramos esa química y una relación tan natural”, dijo Barrera.

Para el equipo del filme, el estreno será un tanto agridulce debido al deceso del actor Angus Cloud, en julio del año pasado, consecuencia de una sobredosis accidental y quien en el largometraje da vida a Dean.

“Me siento muy afortunada de haberlo conocido porque verdaderamente era una persona superespecial, como un diamante en bruto, un talento impresionante magnético, de esas personas que estás viéndolo actuar y es muy impresionante lo orgánico que es, no podías quitarle la mirada, era así y fue muy bonito poder convivir con él.

“Era una persona superchistosa, muy cómico, es en verdad muy triste no estrenar esta película con él, pero me siento muy orgullosa de lo que hicimos, él está increíble y, por lo poco que me tocó convivir esos tres meses, sé que le hubiera encantado, él estuviera doblado de la risa viendo la película. Se la dedicamos y fue un honor trabajar con Angus”, aseguró la actriz.

Finalmente, sobre el tema de su reciente despido de la séptima entrega de "Scream", debido a que externó su postura en el conflicto entre Israel y Palestina, motivo por el cual la productora del filme señaló que sus publicaciones fueron interpretadas como antisemitas, la mexicana sostuvo que no se arrepiente de nada.

“No me arrepiento de absolutamente nada, yo sigo muy firme en mi postura, creo que ahorita, después de seis meses ya mucha gente está entendiendo que yo siempre estuve del lado correcto y vemos cómo ahora más gente está saliendo a decir lo mismo que yo dije desde hace mucho, creo que todo es perfecto y yo estoy muy tranquila”, concluyó.