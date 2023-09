Leonardo Aguilar honra a Joan Sebastian con disco tributo

Desde que era niño, Leonardo Aguilar ha visto en Joan Sebastian una fuente de inspiración, y este amor por su trabajo despertó en él la inquietud de hacerle un homenaje musical.

Según platica a El Sol de México, en su celular existían apuntes que datan desde 2016, con los títulos de posibles temas a incluir en este proyecto. Hoy finalmente materializa este álbum, cuyo nombre revelará muy pronto, que contiene un total de 25 éxitos con arreglos hechos por él mismo.

"Son canciones que, aunque yo no escribí, siempre he conectado con ellas. Las musicalicé con banda, muchas de ellas respetando la instrumentación original, y haciéndolas mías. Arreglos que antes eran de mariachi, pop o country, las hice con banda", platicó.

El cantante agregó que este trabajo representa las experiencias que ha acumulado a lo largo de su carrera. Lejos de haber sido algo que estaba planeado, afirma que este lanzamiento llegó de manera orgánica.

"Es una respuesta muy sincera, no es algo que tuve que buscar hacer, sino que se dio. No hubo ningún momento en particular", cuenta el artista. "Solamente es algo que se siente, como cuando tienes ganas de tomar agua, y así fue, dije ‘algo siento, tengo que hacer este disco’".

El también compositor recordó que lleva toda la vida escuchando canciones de Joan Sebastian, pero su conexión va todavía más allá, pues el primer tema que grabó con mariachi, pertenece al repertorio del rey del jaripeo.

Leonardo Aguilar se proyecta en su nuevo álbum discográfico titulado Y lo Volví a Hacer / Cortesía

"Se llama Palomita aventurera, tenía 11 años cuando la grabé. Ya llevo más de 12 años de carrera, y no solamente en gusto, sino profesionalmente, las canciones de Joan me han acompañado".

ORGULLOSO DEL REGIONAL

Leonardo considera que como exponentes del regional mexicano, es muy importante ser honestos y reales con la música que les agrada, y mantenerse fieles a ese gusto para continuar defendiendo al género con su trabajo.

En su opinión, siempre se ha mantenido vigente dentro del gusto del público, hecho que se refleja en ventas de boletos y cifras de escucha en redes sociales, por lo que no es raro que hoy se esté viviendo un auge a nivel global, especialmente por aquellos artistas que le han cantado a los mexicanos que viven en el extranjero.

"Mucha gente de Estados Unidos, que creció ahí pero con raíces mexicanas, se dio cuenta que había un mercado enorme de gente que no creció en un rancho ni a caballo, sino en las calles de Los Ángeles, y eso ayudó a internacionalizar por todos lados esta música".

CELEBRA A MÉXICO EN FAMILIA

Para celebrar el Día de la Independencia, Leonardo se presentará junto con Pepe y Ángela Aguilar (su padre y su hermana) en la Plaza 28 de julio, en Playa del Carmen, donde interpretarán temas de todo el repertorio familiar.

"Va a estar increíble, tengo mucha emoción por este día, desde la mañana hasta en la noche, porque voy a estar en la playa y a cantarle a la gente de ahí, hace mucho que no vamos para allá", finalizó el artista.