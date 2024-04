“La puerta a tus sueños”, una historia esperanzadora que muestra que nunca es tarde para cambiar

A los actores Chris O'Dowd (“Damas en guerra”) y Josh Segarra (“Scream V” y “Scream VI”) les parece interesante que las personas alrededor del mundo estén en constante búsqueda de respuestas sobre el futuro.

Por ello se divirtieron jugando con la idea de tener una máquina que revele el verdadero destino, en la serie “La puerta a tus sueños”, en la cual un misterioso artefacto aparece en un pueblo pequeño de Estados Unidos, para cambiar las vidas de todos los habitantes.

“La vida es absurda. De vez en cuando esa idea regresa a ti”, cuenta en entrevista con El Sol de México Chris O'Dowd, quien interpreta a un padre de familia llamado “Dusty”.

“Esa idea de que pareciera que todo lo que sucede está condicionado, y todo debe pasar por algo, pero la vida no tiene un punto de salida y llegada, la vida caótica. Por eso se entiende que muchas personas reten eso, buscando una guía”.

Su coestrella, quien interpreta a un hombre alegre de nombre “Giorgio”, agregó que este tipo de ejercicios plantean la pregunta “de si primero fue el huevo o la gallina”, pues llevan a las personas a cuestionarse si realmente es necesario que alguien les dé pistas sobre su futuro para llegar al lugar donde están destinados a estar.

“Me parece interesante que como humanos siempre estamos buscando algo que nos diga hacia dónde ir, pero hay muchos ejemplos de ello en el mundo. Es interesante porque tengo amigos que sí van a que les lean la suerte, luego regresan y te cuentan lo que les dijeron, y empiezas a ver cómo sus acciones se dirigen hacia esas cosas que esperan ver, y al final todo sucede”.

La serie está basada en la obra homónima del escritor estadounidense M.O. Walsh, y su primera temporada recibió una calificación del 92 por ciento de aprobación de la crítica en el sitio especializado Rotten Tomatoes.

Chris confesó que el participar en una serie donde sus personajes están dispuestos a modificar por completo sus vidas, basados en una carta generada por una máquina, le recordó que la gente está un poco loca, y se deja guiar muy fácilmente.

Josh Segarra ha participado en “Scream V” y “Scream VI” FOTO: Cortesía / Josh Segarra

Por su parte, Josh opinó que la historia está “llena de esperanza”, pues muestra que nunca es demasiado tarde para tomar nuevas decisiones.

“Desde que trabajamos en esto, me siento definitivamente con más esperanza y fe de que todo estará bien, tengo una familia en casa, así que me da la oportunidad de no preocuparme mucho”, dijo.

SE CUESTIONAN SUS PROPIAS VIDAS

Alli Maki y Gabrielle Dennis, quienes dan vida a “Hana” (la empleada del bar donde se ubicaba una de las máquinas) y “Cass” (la esposa de “Dusty”), confesaron que esta historia las llevó a cuestionarse sus propias elecciones de vida, e incluso valorar el lugar en que se encuentran actualmente.

“Cuando audicioné fue en medio de la pandemia, todos nos preguntábamos esas cosas”, contó Alli. “Me tocó de alguna manera, cuando leí el guion, se asemejaba un poco a las cosas que estaba pensando, y se sintió como un empujón de un amigo. Fue de los primeros momentos de mi vida que me detuve a pensar en mi carrera de esa manera, y qué otras cosas me hacen feliz”.

Dennis agregó que, dado el giro de esta temporada donde su personaje decide darse un tiempo de su matrimonio para reencontrarse, estos capítulos son también una oportunidad para inspirar a las mujeres a ser las mejores versiones de sí mismas.

“Es un mensaje importante el que envía mi personaje, porque cuando la conocemos parece ser, al menos en la superficie, una madre y esposa feliz viviendo una vida feliz, pero conforme la máquina se mete en las vidas de los demás, la pone a pensar en cosas diferentes”.

NUNCA ES TARDE PARA EMPEZAR DE NUEVO

La escritura del guion corre a cargo del ganador del Emmy David West Read (creador de la serie “Schitt's Creek”). El guionista se siente orgulloso de mostrar una serie que muestre a la gente el poder de las segundas oportunidades, incluso en el ámbito amoroso.

“Espero que nunca sea demasiado tarde, y es lo que la serie sugiere. En esta segunda temporada tenemos a varios personajes mayores explorando un interés amoroso, y me parece muy inspirador ver personas que ya se habían cerrado en ese aspecto, darse cuenta que quieren algo más en sus vidas personales”.

West Read, quién escribió esta segunda temporada de cero, pues el texto original únicamente se abarcó en la primera, compartió que el autor del libro los visitó en el set constantemente, e incluso conoció a todo el equipo y al elenco, sintiéndose muy orgulloso con el resultado final.

“Algo maravilloso de este proceso es que el autor nos dio permiso de hacer lo que quisiéramos con la serie. El libro existe y está ahí para quien quiera leerlo, se preserva en su formato original, pero él entendía que la serie debía ser diferente. Le encantó verlo cobrar vida”.

Al preguntarles si se atreverían a averiguar qué diría la máquina sobre su propia vida, los actores coincidieron en que definitivamente le darían una oportunidad. “Si apareciera en mi casa la probaría hasta diez veces”, bromeó Josh.

La segunda temporada de “La puerta a tus sueños” se estrena este 24 de abril, con episodios nuevos cada semana, en la plataforma Apple TV+.