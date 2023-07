La Casa de los Famosos: Mauricio Garza se pelea con Apio y lo "corre" de la post gala

La Casa de los Famosos sigue dando de qué hablar, pero ahora no fue precisamente por los concursantes que la habitan sino por un conductor y uno de sus eliminados.

El conductor Mauricio Garza y Apio Quijano, el séptimo expulsado del reality, tuvieron una pelea en vivo durante la transmisión de la post gala.

Te recomendamos: ¿Qué es el gaslighting? Fans de Nicola señalan a Sergio Mayer por esta conducta

Todo comenzó cuando Garza interrumpió a Apio durante la entrevista del programa, por lo que el cantante de Kabah se molestó y hasta cuestionó para qué lo habían invitado.

"Yo estaba hablando y me interrumpiste para una tonteria, es en serio Mauricio? ¿Cómo sigues trabajando aquí? ¿Para eso me invitaron aquí?", dijo Apio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mauricio Garza (@mauriciogarza_)

Sin embargo, Garza no se quedó callado e incluso le dijo al artista que podía retirarse del programa: "Si te quieres ir, te puedes ir. A mí no me van andar amenazando".

A lo que Quijano le respondió: "Pues a ver si llego y te voy a decir un comentario porque me invitaste, y me interrumpes y no dijiste nada".

Mauricio acusa a Apio de amenazarlo

Garza reiteró lo de la amenaza, asegurando que incluso desde la primera vez que Apio fue al programa tras su salida, lo amenzó.

"Desde la primera vez que veniste aquí llegaste amenazándome"; mientras que Apio le recordó que lo hizo porque habló mal de él: "¿Por qué lo hice? Porque tú hablaste mal de mi Mauricio".

El conductor siguió mostrando su molestia y justificó el hecho de haberlo criticado en su momento

"Lo hice porque tú estás en un juego, que te expones a eso. Yo soy el conductor mi amor, yo por eso no entre ahí. Yo por eso no entre ahí: uno, porque no me interesa y dos, porque tú estas en un juego al que te expones a eso".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, Apio decidió terminar la discusión y le pregunó a la producción si podía seguir en la emisión dando su opinión.