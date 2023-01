Kate del Castillo protagoniza una versión moderna de Anna Karenina en Volver a caer

Infidelidad, amores prohibidos, lucha de poderes y linchamientos sociales son algunos de los temas principales que aborda la serie Volver a Caer, protagonizada por Kate del Castillo, Maxi Iglesias y Rubén Zamora.

El proyecto es una adaptación de la producción australiana The Beautiful Lie, que a su vez está basada en el libro Anna Karenina (1878), de Leon Tolstoi. Está dirigida por Hari Sama, bajo la producción de Cholawood Productions, compañía de Del Castillo.

“Estamos basados en una novela que es de las grandes tragedias de la literatura universal, el nivel de profundidad que se tiene, obviamente no es lo mismo una novela de este tamaño que seis episodios que hicimos en esta serie”, afirmó Sama en entrevista.

“Lo que más me atrajo es que querían una serie de autor, que el director que colaborara se volviera el autor de esta serie, a nivel cinematográfico y, antes de aceptar vi completa la serie australiana, me enganchó tanto que se volvió un reto lograr el nivel de calidad que ellos tuvieron”, agregó.

La serie aborda la historia de Anna Montes de Oca (Del Castillo), una clavadista profesional retirada que se ganó el reconocimiento del público y su gremio gracias a los logros que alcanzó, entre ellos varios galardones olímpicos; sin embargo, aún estando casada, Anna se enamora de un músico (Iglesias) lo que le generará problemas personales y profesionales.

“Se rescatan varios niveles de profundidad, el primero es justamente, dos personajes que se enamoran de una forma irremediable, brutal, un enamoramiento de una pasión; el siguiente es el asunto social: ¿por qué a una mujer aún en el siglo XXI se le juzga de manera distinta que a un hombre?, ¿por qué ella es crucificada y linchada en redes sociales y por qué a los hombres no?

“El siguiente es un plano metafísico, preguntándose cada personaje dónde se encuentra realmente la felicidad y gozo del ser humano”, expresó el director.

Fue en la década de los noventas cuando Kate del Castillo, como parte de su formación actoral, leyó la novela Anna Karenina, lo que más le atrajo de hacer treinta años después una versión para televisión de seis capítulos fueron los temas que se abordan.

“Hacer una adaptación ahora de algo que se escribió hace 145 años y no tener que cambiar muchas cosas, eso fue lo que me llamó la atención. Me atrajeron las cosas de las que se habla como la infidelidad de la mujer hacia el hombre y de un cierto 'abandono', si es que se puede nombrar así, hacia su familia, de la depresión posparto, el bullying que ahora se hace en las redes sociales, de los problemas de alimentación como la bulimia, son tantas cosas tan reales, es muy de hoy”, afirmó Del Castillo en entrevista.

Además de entretener, uno de los objetivos de la actriz mexicana es que esta serie de seis episodios logre abrir conversación entre los espectadores sobre ciertas conductas, que tienen diferentes consecuencias sociales si las hace un hombre o una mujer.

“Sí creo que abrirá muchas conversaciones, después de cada capítulo yo creo que será tema de discusiones, no nada más entre parejas, sino también en grupos de amigos. Hay que reconocerse un poquito en cada uno de estos personajes porque hay cosas que todos tenemos de cada uno de ellos y debemos aprender cómo mejorar o enfrentar las situaciones presentadas”, contó la actriz.

“Se verá el cambio radical de mi personaje, Anna es otra persona completamente diferente del capítulo 1 al 6 y esas son las cosas más interesantes para un actor, eso es lo que me llama más la atención”, dijo Del Castillo.

Rubén Zamora, quien hace el papel de Jandro, el hombre engañado por su esposa, dice que que el personaje es como un espejo en el que se pueden reconocer muchos hombres de todos los niveles sociales.

“Nos damos cuenta que algunas actitudes no están bien, no es correcto, pero es lo que nos han educado durante toda la vida, el patriarcado. Hasta hace poco nos decían si tu esposa te pone el cuerno, le quitas todo lo que tiene, pero no está bien, porque esa es una respuesta berrinchuda de niño o de adolescente y no está bien, sobre todo en el siglo XXI. Espejéandonos de esa manera podemos empezar a cambiar las cosas, podemos ir mejorando como seres humanos”, agregó Zamora.

Martín Altomaro, Edwarda Gurrola, Daniel Tovar y Lucía Gómez Robledo completan el elenco. Volver a Caer estrenó capítulos cada jueves por ViX+; hay tres disponibles hasta el momento.