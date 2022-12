Michelle Renaud mezcla la comedia con la brujería en Malvada

Temas como la diversidad, la importancia del apoyo entre mujeres, el amor de pareja, la traición y algo de brujería, aborda Malvada, que protagonizan Michelle Renaud, Guiseppe Gamba y Gisselle Kuri.

El filme, producido por Mariana Franco, bajo la dirección de José Manuel Cravioto muestra la relación fraternal de una ex pareja, pero que tendrán que salir ilesos de los hechizos de una bruja, interpretada por Renaud.

Para la actriz, este proyecto, además de ser su debut en la pantalla grande, le genera una conexión con su vida real. “Yo creo que los personajes te escogen, durante los 20 años que llevo de carrera siempre me he dado cuenta que vivo algo en la vida real y, de pronto, mi personaje en mi siguiente proyecto está viviendo lo mismo. Mi mamá se muere de cáncer y a las siguientes semanas a mi personaje le sucede lo mismo. Cuando llegó Malvada, desde el casting, fue algo súper mágico porque yo siempre he dicho que mi mamá se quedó conmigo desde que murió y se llamaba Laura, igual que mi personaje.

“Cuando hice el casting me puse una cosita que era de mi mamá y fue muy divertido hacerlo y sentía que el personaje me lo estaba dando mi mamá, ‘la güera’ como le decía. Siempre fue un proyecto súper especial, lo disfruté mucho, la magia siempre me ha gustado y me he regido por un mundo mágico. Esta película se la dedico a mi hijo y a mi mamá con todo mi corazón“, afirmó la actriz en entrevista.

Renaud comentó que, uno de los mensajes esenciales de la historia es invitar al público a ser quienes ellos quieran ser, defender sus propios ideales por encima de aquellos que piden que sean de una forma. A Laura, su mamá y su abuela todo el tiempo le pidieron ocultarse, que nadie se enterara de su poder, pero esta acción fue por amor hacia la pequeña.

“Laura me llegó muy profundo porque habla de esta niña que su mamá y abuela le dijeron: ‘no se vale ser tú, escóndete del mundo porque no habrá alguien que te quiera’, pero no lo hacían por malas sino por cuidarla, por esta sociedad donde creemos que tenemos que encerrar a nuestros hijos y decirles: ‘pórtate a la medida de cómo debe de ser en la sociedad para que quepas’ y creo que hay que romper eso.

“Ahora que soy mamá es importante darle el mensaje a mi hijo de que él sea él en su máximo y no tiene que darle cuentas a nadie, ni a su mamá”, compartió la protagonista de telenovelas.

El elenco lo completan Anabel Ferreira, Alex Fernández, Mercedes Hernández y Manuel Calderón. La cinta estrena este 29 de diciembre en cines comerciales y con este proyecto, el director José Manuel Cravioto cierra un año exitoso, ya que recientemente estrenó en Paramount+ Corazonada y el próximo año celebrará dos décadas de carrera.