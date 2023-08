Jóvenes y adultos disfrutan concierto de Belinda

La cantante Belinda deleitó, este sábado a sus fans, algunos provenientes de otras entidades federativas, en el marco del concierto que ofreció en Chilpancingo del festival Do,Re,Mi,Fa,Sol, donde el único incidente que se reportó fue una lesión en el pie que sufrió el Secretario General de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso.

Durante el concierto se desplegó un dispositivo de seguridad que se extendió una cuadra antes de llegar al polideportivo donde personal de Seguridad Pública cerró la calle de tal forma que sólo se podía acceder caminando y en el trayecto se encontraban elementos de la policía y Guardia Nacional armados y decenas de patrullas desplegadas.

También se incluyó en el despliegue policiaco a por lo menos tres binomios caninos que estuvieron alertas para detectar armas, explosivos o drogas y se contó con sobrevuelo del helicóptero de la Policía.

En el ingreso se colocaron detectores de metales y todos sin excepción fueron revisados para que no se ingresaran bebidas de ningún tipo, lo único que se podía tomar en el interior fue agua que se regaló en los puntos de hidratación.

La cita para el concierto fue a las cinco de la tarde, y desde las cuatro empezaron a llegar algunas personas, quienes fueron invitados a utilizar el graderío del estadio o pasar a la zona de la cancha cerca del escenario, cuando dieron las seis de la tarde y fue notorio que el sitio no se llenaría, todas las personas que se encontraban en las gradas fueron invitadas a bajar a la zona de cancha, aún así no se logró llenar el espacio que se había destinado con pantallas que se pudiera apreciar bien quienes no lograran ver el escenario.

El concierto contó con escaso público. / Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Alrededor de las siete y media de la noche, se inició con un espectáculo de pirotecnia que duró alrededor de cinco minutos y después salió la cantante Belinda al escenario para iniciar con un popurrí de sus canciones infantiles como el Sapito y Cómplices al rescate.

La artista interpretó todos sus éxitos, anunció que acaba de firmar con una nueva disquera muy importante y agradeció al público de Chilpancingo que la sigue, el momento más llamativo fue cuando se acercó a un niño y este le pidió que cantara Sapito, ella le preguntó si sólo por esa canción había ido, respondió que sí y juntos cantaron la canción más emblemática de Belinda.

Antes de iniciar el evento personal de Protección Civil atendió en el estadio al Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso a quien vendaron un dedo del pie, al parecer por un pisotón que sufrió en la multitud.