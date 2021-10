Jorge Van Ranking y Julio César Chávez y Palazuelos se van de gira con sus Mandamientos

El conductor y actor Jorge El Burro Van Rankin, el ex boxeador Julio César Chávez y el actor y empresario Roberto Palazuelos, se reúnen por primera vez en el escenario con el montaje Los mandamientos de un hombre chingón, en el que revelarán parte de su vida profesional y privada, así como algunos secretos.

Van Rankin explica que no se trata de una actuación, “vamos libres narrando nuestras vivencias y en el escenario estaremos en par, en trío o con alguno de nosotros vía zoom, para darle dinamismo a la escena".

Inicialmente iba a ir Alex Lora en el show, pero por la pandemia que alteró su calendario de conciertos y con sus nuevas fechas programadas, ya no podrá integrarse y la producción llamó a Julio César Chávez, quien aceptó por su amistad con Jorge y Roberto.

Dirigidos por Aurora Cano, quien escribió un libreto para hilar las historias de tres personalidades que en algún momento de sus vidas coincidieron en programas de televisión, en reuniones o en antros, acompañados por amigos en común.

El Burro Van Rankin aclara que el nacimiento del proyecto se debe al éxito que tienen Rebecca de Alba, Adela Micha y Susana Zabaleta con la primera versión de este concepto y ahora esperan que el público les responda a ellos.

Julio César Chávez dejó hacer notar que no fue realmente un buen padre de tiempo de calidad con sus hijos cuando eran pequeños, pero ahora no se arrepiente de esa etapa de su vida, porque ha podido ayudar a mucha gente a salir de las adicciones.

"Afortunadamente mis hijos están bien, estuvieron en un retiro espiritual, y se llegó a decir que estaban internados, pero gracias a Dios están bien. Ahora estamos unidos y ellos me piden que quieren volver a pelear y mientras estén bien, física y mentalmente, sobre todo que estén limpios de cualquier sustancia, van a pelear y los voy a ayudar”.

Coincidieron al presentar el show, que hablarán de sus momentos difíciles, pero también de alegrías, aciertos y desaciertos en sus vidas.

Roberto Palazuelos quien ha manifestado su deseo de ser gobernador de Quintana Roo, compartió que para él, lo más importante en su vida es ser papá: “Es una de las experiencias más hermosas que he tenido en mi vida, formar a mi hijo es lo más maravilloso, es lo que más disfruto de ser padre”.

Jorge Van Rankin también se refirió a la paternidad y tras mencionar que dejó de ser un destrampe con la llegada de su primera hija, fue cuestionado acerca de que Luis Miguel no se hace cargo de sus hijos, ya que él es amigo del cantante.

Antes que respondiera, Julio César Chávez pidió respeto tanto para ellos, como para la vida privada de Luis Miguel. Van Rankin para calmar ánimos, dio su punto de vista: “En esa parte paternal, no ha sido una persona congruente con lo que piensa. Yo he hablado mucho con él y no está padre esa desatención con sus hijos, pero no lo estoy juzgando, ni a él ni a nadie, para mí, la paternidad ha sido importante, me ha hecho madurar como hombre de familia”, aclara el protagonista de la serie 40 y 20.

Los mandamientos de un hombre chingón se presentará en Querétaro el 24 de noviembre, World Trade Center mexiquense, el 25, San Luis Potosí, 30 de noviembre; Tijuana, 1 de diciembre, Mexicali, 2, Toluca, 7, Puebla, 8, Guadalajara, 9, Culiacán, 10, Hermosillo, 15, Monterrey, 16 y Pachuca, 17 de diciembre.