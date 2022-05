Jesús Zavala muestra la realidad de manera divertida en nueva serie

Después de su experiencia en la serie R, Jesús Zavala retorna a la televisión abierta con la nueva serie de sitcom Supertitlán con la dirección de Josérra Zúñiga y producción de Fidela Navarro, CEO Dopamine en alianza con NBC Universal.

En entrevista, Zavala dice que en los últimos años ha habido exceso de contenidos para las plataformas digitales.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Me encuentro muy emocionado en mi regreso a la televisión abierta. En los últimos años me he enfocado en hacer contenido específico para plataformas y creo que hacía falta un ‘refresh’ en la comedia dentro de la pantalla chica.

“Es inobjetable que existe público de tele abierta, prende su aparato en la sala o en su recámara y sentado solo, en pareja o en familia disfruta de las historias por el simple hecho de reír y pasarla bien”.

Zavala (Club de cuervos), quien va con Sofía Espinosa de protagonista, habla de Supertitlán, recreada en una macrotienda piloto de la zona de Tacubaya, cuya historia también coadaptación de Joserra Zúñiga y otros creativos literarios, es representar la vida de los empleados de un supermercado mexicano que les dio buen material para tramas como la búsqueda del amor en pareja.

“El formato es extranjero pero lleva la producción mexicana de una nacionalidad que sólo en México se encuentra a diferencia de Estados Unidos.

“Todo el elenco es increíble por lo inclusivo que es en el sentido todo mundo viene de diferentes rubros, teatro musical, teatro, televisión y cine. Entonces es una conjunción de experiencia y aportación de comedia bien padre. Estamos haciendo una serie que no es la típica de serie de televisión, sino un sitcom con sabor mexicano en un formato extranjero”, detalló.

Gossip Conocí este mundo desde chiquito: Ewan McGregor vuelve a ser Obi-Wan Kenobi

El actor dedica su trabajo a su papá, quien falleció en la pandemia, “Supertitlán tiene la única intención que el público la disfrute a carcajadas, porque con cada uno de los personajes se va a identificar porque al acudir a un súper ha tenido experiencias con los empleados de dichas tiendas en las que encuentras desde un alfiler hasta refrigeradores, farmacias y bancos”.

Supertitlán, es el mundo interno de los dependientes, “mostraremos cómo es la relación de esta familia que se hace como empleados de esta tienda, porque viene siendo la segunda a la familia biológica”, añadió.

“Nos metimos al foro de grabación de 1700 metros cuadrados a lo largo de casi 100 días corridos, que fueron tres estudios conjuntados. Fue real siempre tuvimos una iluminación clon de los súper, anaqueles colocados, productos comestibles y enseres con las marcas reales, aunado a que en frutas y verduras eran reales que cada determinado tiempo se reemplazaron por las frescas.

“Y no está mal decir que tanto tiempo en el Supertitlán, lo que me dejó que ahora hago mis compras por llamada telefónica y que el empleado traiga mis cosas que pido, porque me quedé saturado de todos los productos como escenografía real”, afirmó.

Supertitlán, es la serie de comedia en 48 episodios que se transmite por Azteca 7 a las 20:30 horas, lleva la protagonización de Jesús Zavala y Sofía Espinosa. Les acompañan en esta historia que se estrenó en televisión abierta, la actriz Luz Aldán, Carlos Orozco, Roberta Burns, Conchita Márquez, Nuria Blanco, Ricardo Peralta, Alfredo Gatica y Laura de Ita.