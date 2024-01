¿Conoces al primer acapulqueño que ganó un premio Emmy? 

Tras varios retrasos, este 15 de enero se celebra la edición 75 de los Emmy, el evento que reúne a lo más destacado de la televisión y las plataformas de streaming que se había pospuesto debido a las huelgas de actores y escritores del año pasado, y que paralizaron la industria.

Este año está previsto el reconocimiento a producciones aclamadas como Succession con 27 nominaciones, The Last of Us con 24 y The White Lotus tampoco se queda atrás con 10. Sin embargo, ¿Sabías que en 2022 un acapulqueño ganó un premio Emmy? ¡Sigue leyendo para conocer esta historia!

Acapulco, presente en los premios Emmy

México siempre ha tenido presencia en la entrega de los premios Emmy con importantes participaciones en diversas categorías y 2022 no fue la excepción. Ese año, el estado de Guerrero puso en alto el nombre de nuestro país en la premiación, cuando el periodista acapulqueño Isaías Alvarado ganó una estatuilla por su coautoría en el reportaje “La Oscura Luz del Mundo”, que aborda la historia de los abusos cometidos en la iglesia La Luz del Mundo.

El trabajo periodístico fue nominado en la categoría de Mejor Reportaje de Investigación en Español y fue publicado por la cadena Univisión.

Aquella vez la gobernadora Evelyn Salgado Pineda publicó una felicitación para el reportero acapulqueño. “Quiero extender mi más sincera felicitación al guerrerense Isaías Alvarado, el primer acapulqueño ganador de un premio Emmy, el galardón más importante de la televisión en Estados Unidos. ¡Isaías, en Guerrero estamos muy orgullosos de ti!”, señaló la mandataria estatal.

Por su parte el mexicano agradeció al equipo Univisión, a quienes se atrevieron a denunciar las atrocidades en la iglesia La Luz del Mundo, y muy especialmente dio gracias por el apoyo de su familia.

Isaías Alvarado trabajó como reportero para Radio y Televisión de Guerrero (RTG), Milenio Noticias y La Opinión, que se edita en Los Ángeles, California y desde 2016 colabora en la cadena Univisión Noticias, publicando temas sobre criminalidad en la frontera entre México y Estados Unidos. Es sociólogo egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).

5 trabajos más recientes de Isaías Alvarado

