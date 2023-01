Joven guerrerense va por su segundo Oscar

Otra vez lo logró!, el joven igualteco Cruz Antonio Contreras Mastache de 31 años de edad va por su segundo Oscar, luego de recibir la noticia de que la película animada Monstruo del Mar fue nominada en la edición número 95 de los Premios Oscar que se llevará a cabo el 12 de marzo de 2023.

Esta película del director Chris Williams compite con Pinocho de Guillermo del Toro, Marcel the Shell with Shoes On, El gato con botas: El último deseo y “Red”.

En entrevista, Cruz Contreras joven Guerrerense, quien es director técnico de efectos de personajes, sigue cosechando triunfos, primero fue con Spider-Man un Nuevo Universo, que fue nominada y ganó un Oscar, la segunda nominación fue con la película animada “Más Allá de la Luna” y ahora va con Monstruo Del Mar, que también está nominada al Oscar.

El joven Guerrerense dijo estar muy feliz que éste proyecto Monstruo del Mar, donde trabajo por un año haya sido nominada al Oscar.

“Hoy desperté con la noticia que Monstruo del Mar fue nominado al Oscar y yo feliz…Felicidades a todo el equipo en Sony que le dimos duro por un año o más, se logró” dijo el joven igualteco.

Recordó que cuando le llegó éste proyecto a su mano “Monstruo Del Mar” de inmediato respondió “éste es un peliculón” ya que el director Chris Williams fue el que ganó el Oscar por la película animada Moana.

Consideró que el director Chris Williams es una persona que sabe bien lo que quiere, sabe cómo lo quiere y ha tenido éxito y así fue con Monstruo Del Mar.

“Que bonito se siente ver que la película está haciendo nominada y está ganando el reconocimiento que se merece y justo este año que está tan difícil por todas las nominaciones de películas animadas que salieron y que están muy buenas, yo creo que todas las películas animadas merecen todas el Oscar”, señaló Cruz Contreras, quien ganó el Oscar en su primer proyecto Spider-Man un Nuevo Universo:

El director técnico de efectos de personajes, reveló que en Monstruo del Mar, le tocó darle vida a la ropa y al cabello en los personajes así como las cuerdas en los barcos y en las velas.

La película animada en la que trabajó, Monstruo del Mar, fue nominada en la edición número 95 de los Premios Oscar. / Foto: Cortesía | @Cruz Contreras

Recomendó a todas aquellas personas que quieren estudiar arte, que lo haga a pesar de que a muchos les da miedo por el hecho de saber si van a tener éxito.

“Imagínate si mi miedoso niño de 18 años no hubiera estudiado animación yo no estaría donde estoy ahorita. Es una locura en que momento terminé yo trabajando en estas cosas”, señaló.

Cruz Contreras, ya trabaja en otro proyecto, que es la película animada Spider-Man Across the Spider-Verse, que es la continuación Spider-Man un nuevo Universo y que saldrá el este año el 2 de junio.

Para lograr sus sueños, Cruz Contreras tuvo que salir de su municipio Iguala de la Independencia a los 15 años de edad para estudiar la preparatoria y su carrera de estudio animación y arte digital en el Tecnológico de Monterrey, campus Cuernavaca.

Su estudio, después de tocar muchas puertas lo llevó a Moving Picture Company donde estuvo un año y después ingresó a laborar con Sony Pictures.