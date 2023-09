Cinta Rabia convierte el mito del hombre lobo en crítica social

Pensada como la segunda parte de una trilogía de historias independientes, que exploran la pérdida y los conflictos familiares desde los subgéneros del cine terror, Rabia, del cineasta Jorge Michel Grau, llega a las salas de cine independientes y el 4 de octubre a Amazon Prime, para hablar de la violencia, el abandono familiar, el duelo, a partir de una recreación moderna y mexicana del mito del hombre lobo y la esquizofrenia.

La película, relata la llegada de Alan (Maximiliano Nájar), un niño de 14 años, con su padre Alberto (Juan Manuel Bernal), a un pequeño viejo vecindario, donde antes vivieron, pero donde no se sienten bienvenidos. Marcados por la pérdida de la madre del niño, ambos personajes intentan sobreponerse, sin embargo, los vestigios del pasado que el infante encontrará, así como las violentas muertes que comienzan a suceder, lo harán sospechar que en realidad su padre puede ser un hombre lobo.

RECREAR LOS MITOS Y LEYENDAS

“Creo que la tradición oral, donde se encuentran los mitos y leyendas, tienen a sus monstruos, que por su puesto obedecen a los propios contextos sociales y políticos en que fueron creados. Es probable que haya puristas que me digan que un monstruo no debe ser cambiado, porque su composición ya es perfecta, pero yo creo que existe la posibilidad de traer estos grandes símbolos para contar historias que también estén más cercanas a nuestros tiempos y a nuestras cotidianeidades”, comenta Michel Grau, quien menciona que la primera entrega de esta trilogía, Somos lo que hay, se basó en el mito del vampirismo, desde los caníbales.

Con 10 años de trabajo y búsqueda de financiamiento para su realización, pues según el mismo Grau, es difícil encontrar apoyos para este tipo de géneros en México, ya sea por los temas, los guiones, la violencia o el ángulo en que se abordan lo temas, la cinta tuvo su origen en su infancia, al escuchar, en la calle, historias de gran violencia en las familias de sus amigos, que considera siguen estando presentes, razón por la que también esta película es una llamada de atención para evitar la violencia familiar, pero a también a tratar las enfermedades mentales con tiempo.

La historia de esta película fue revisada por dos escritores de terror y cuestiones paranormales, destacados actualmente en México: Alberto Chimal y Bernardo Esquinca, quienes, contó el director, son amigos suyos. Estos le permitieron acercarse al lenguaje literario con el que ha querido abordar cada vez más sus propias historias.

PRIMERA VEZ EN EL TERROR

Con un papel que sorprende por el contraste con su personalidad amable, el actor mexicano Juan Manuel Bernal, también habló con este diario sobre cómo se acercó a este personaje, que representa su debut en el género de terror, en el cual está dispuesto a sumar más a su carrera.

“Participar en esta película para mí ha sido, como con otros de mis papeles, una oportunidad para hacer una introspectivas y tratar de comprender al ser humano. Sin juzgar a mis personajes que me escogen, porque yo creo que ellos son los que me escogen; en este caso lo que más me ha interesado es tratar de comprender la paternidad y la sobreprotección, a pesar de que tanto él como su hijo están imbuidos por una violencia que pareciese ser gratuita, pero que en mi opinión no es, pues también a final de cuentas somos también lo que hacen de nosotros”, comenta el actor, quien cuenta que antes la única relación que había tenido con el género había sido desde su infancia.

Comenta que igual que el director, tiene un interés genuino porque esta película deje huella y abra la discusión pública sobre los problemas sociales que aquejan a México y el mundo.

“Yo he sido muy consiente y por eso mismo promotor de que el actor indudablemente tiene una responsabilidad social. No quiero hacer un personaje sólo por hacerme millonario, estoy consciente de que mi actuación pueda cambiar una vida o por lo menos su forma de pensar.

“Es decir, para mí todo lo que hago tiene una consecuencia social. Muchas veces estoy en contra de lo que piensan mis personajes, pero si los hice o los estoy haciendo es porque son un espejo de lo que estamos haciendo como sociedad”, finaliza el actor, quien adelanta a este diario que en noviembre estrenará una película de suspense, del director Carlos Carrera.