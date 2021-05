Cinemex abrirá más de la mitad de sus salas

Luego de tres meses de detener operaciones en sus más de 300 complejos, Cinemex volverá a operar en 28 estados de la república a partir del 26 de mayo con más del 50 por ciento de sus unidades.

Francisco Eguren, director de programación, mercadotecnia y comercial de Cinemex, confirmó a El Sol de México que desde la siguiente semana operarán 253 complejos en el país, excepto en Aguascalientes, Campeche, Colima y Baja California Sur, los cuales estiman volver para el inicio del verano.

“Nos tomó prácticamente tres meses tomar la decisión de cómo y cuándo regresar. Lo hacemos ahora porque consideramos que las condiciones sanitarias como de aforos ya permiten tener una mejor visibilidad de lo que podemos vender en boletos. Eso sumado a que comienzan los blockbusters de verano”.

Cruella, la primera película que Disney estrena en cines durante la pandemia, será el gran estreno con el que Cinemex espera traer de vuelta al público a las salas con una venta de boletos que iniciará mañana en su aplicación móvil y página web.

“Es una película de Disney y sabemos que en México funciona muy bien. Estamos seguros que va a romper cualquier cantidad de récords en salas de cine porque es como se tienen que ver las películas”.

Cinemex sumó 13 meses sin operaciones, considerando el primer trimestre del 2021 y los 10 meses que los cines permanecieron cerrados por el semáforo epidemiológico rojo en la mayoría del país. En términos económicos, esto significa más de 110 millones de boletos no vendidos.

“Alrededor de casi 7 mil millones de pesos dejamos de percibir; es un golpe brutal. Nosotros en un año normalmente vendemos entre 110 y 115 millones de boletos. Entonces precitamente perdimos un año de trabajo, pues aunque en el segundo semestre del 2020 abrimos, las ganancias eran ínfimas. Realmente la venta no permitía pagar la propia operación”.

Esta fue la razón principal por la que la cadena de exhibición con más de 28 años de existencia en México decidió cerrar sus puertas en febrero pasado, luego de que las autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México pasaran de rojo a naranja el semáforo epidemiológico.

“Íbamos en picada porque no teníamos las condiciones sanitarias, no había producto cinematográfico, es decir ninguna película importante que hiciera que los invitados quisieran ir al cine. Estas razones nos llevaron a tomar una pausa para echarnos un clavado interno y revisar todo lo que podemos mejorar para volver correctamente y abrir para no cerrar”.

El cierre de sus complejos significó detener a más de 10 mil trabajadores, los cuales volverán a sus puestos de manera inmediata, indicó el ejecutivo de Cinemex.

“El 12 de febrero nos pusimos en pausa y tuvimos que decirle a todos que teníamos que cerrar los complejos y tenerlos en pausa. Lo que estamos haciendo ahora es reactivar a nuestros colaboradores”.

Francisco Eguren confirmó que algunos de sus complejos cerrarán de manera definitiva por “viejos o porque ya no tenía sentido una renovación”. Sin embargo el número será mínimo: “Tenemos más de 300 unidades de negocio y vamos a continuar con ellas”. El número definitivo aún no se tiene, dado que “seguimos renegociando algunos de ellos”.

Canacine había informado en enero pasado que los complejos de Cinemex en Plaza Real Monterrey, Expo Plaza Aguascalientes y Plaza Real Nuevo Laredo de cerrarían de manera definitiva.