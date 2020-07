Christian de Dios se convierte en El Cóndor, villano en Enemigo íntimo 2

Con cuatro años de estadía en México, el actor de origen colombiano Christian de Dios se coloca en las mejores series internacionales, como Enemigo íntimo 2, en la que interpreta a El Cóndor.

En plática vía telefónica desde la CdMx expresa en torno de su papel para la empresa de Telemundo Internacional que lo encarna de una manera de comedia que dramática, aun cuando es un presidiario en esta segunda temporada.

“El Cóndor se sale del cliché del malo. Arriba a la cárcel y no es la primera vez, siempre se acomoda muy rápido y provoca que Roxana (Fernanda Castillo, la protagonista)se fije en él y lo hace parte de su grupo seleccionado por ella y delinquen desde el interior el penal”.

La producción dirigida por Raúl Caballero, describe el actor, "es una gran serie de acción y criminal, con locaciones en vivo, con un excelente grupo de actores sin obviar la directriz también de Caballero. La gente de por sí se enganchó en su primera temporada y ahora más, con estos nuevos episodios de la lucha de criminales tratando de tener más adeptos”.

La segunda parte, que se terminó de rodar en diciembre pasado, se estreno a mediados de este año en en Telemundo Internacional, para luego pasar al streaming, hasta ahora, el espacio en el que más se conoce el colombiano. “Soy un actor que está inmerso en las plataformas, antes que verme en la televisión abierta local o de regiones. Ahora se globalizan los productos, lo que nos lleva a internacionalizarnos”.

Christian de Dios, anticipa que ya está listo para enlistarse en nuevo proyecto, al cual están por darle luz verde, “ya ansío arrancar con este nuevo proyecto, la pandemia me ha producido mucho miedo, nunca pensé que un encierro fuera así por un virus. El miedo es normal, pero lo que debemos pensar y tomar acciones es respecto a que si yo me cuido, cuido a los demás; la vida continúa y la enseñanza es que no hay nada establecido ni comprado, porque la vida nos da grandes sorpresas”, concluye.