Luis Gerardo Méndez: un mezcalero que se convirtió en actor

Desde hace dos décadas, cuando Luis Gerardo Méndez dejó su natal Aguascalientes para mudarse a la Ciudad de México a estudiar actuación, se volvió aficionado al mezcal, que según recuerda, en ese entonces ya empezaba a ponerse de moda entre los asistentes a los bares y las cantinas de la capital del país.

El actor rememora que fue en ese entonces cuando se convirtió en un nerd de la llamada bebida de los dioses:

“Después de clases nos reuníamos en los bares de los alrededores, donde era una tradición tomar mezcal; fue ahí donde me volví muy fan, un nerd… No había otra bebida que me gustara tanto como esta”.

Poco a poco, su afición lo llevó a profundizar en el tema, conociendo tanto los tipos de mezcal y de agave, como los procesos de producción y a los propios maestros mezcaleros.

Fue hasta que un empresario norteamericano lo buscó para que fuera la imagen de una marca de mezcal, que Méndez pensó por primera vez en producir su propia marca de esta bebida, que llevaría el nombre de Ojo de Tigre.

“El proyecto empezó como una broma, pero un año después se convirtió en realidad… y los planes que teníamos para este 2020 ya se cumplieron”

Fotos: Cortesía MBFM y Ojo de Tigre

DE MÉXICO PARA EL MUNDO

El mezcal sigue siendo una bebida catalogada como de nicho, y es que de acuerdo con cifras del Consejo Regulador del Mezcal, en los últimos años la producción de este destilado ha crecido de 980 mil 375 millones litros en 2011, a más de siete billones 441 mil millones de litros en 2019.

En cuanto al consumo, sólo 37 por ciento de la producción de mezcal se distribuyó en México, mientras que 45 por ciento de esta bebida se exportó a los Estados Unidos, siendo este país el mayor consumidor de este licor en 2019.

Es por ello que, según el propio actor y ahora empresario Luis Gerardo Méndez, este es un momento muy interesante para incursionar en ese mercado.

“El crecimiento que hemos tenido es de 600 por ciento, algo que jamás imaginamos, ha sido realmente una respuesta brutal, el 1 de septiembre ya lanzamos nuestra marca en Estados Unidos; es un mercado donde se consume más mezcal que en el propio México”, explicó el actor que ganó fama con su papel de Xavi en la cinta Nosotros los Nobles.

La marca nació en 2018, con el objetivo de posicionar a Ojo de Tigre como una bebida de renombre internacional.

“Originalmente le queríamos poner Amuleto, pero después pensamos que Ojo de Tigre sonaba mejor”.

El sueño de Luis Gerardo Méndez parece consolidarse este año, pues fue cuando logró una alianza con la marca francesa Pernod Ricard, una compañía que tiene presencia en 80 países en el mundo y que en su portafolio incluye marcas como Chivas Regal, Havana Club, The Glenlivet, Martell, Altos y Passport.

La alianza entre la empresa del actor y emprendedor mexicano y Pernod Ricard, permitirá que la segunda firma lleve el mezcal Ojo de Tigre a todos los mercados en los que tiene presencia.

El trabajo conjunto fue la llave para que la marca llegara a Estados Unidos, donde debutó recientemente.

Además, el mezcal es el licor con mayor crecimiento en el último año, pues de acuerdo con el sistema de Información Sistematizada de Canales y Mercados alcanzó ventas por 603 millones de pesos, los cuales representan dos por ciento de toda la industria liderada por el tequila al concentrar 40 por ciento del total.

El proyecto empezó como una broma, pero un año después se convirtió en realidad

MARCA SUSTENTABLE

Sobre la producción de su línea de mezcal, Luis Gerardo asegura que para él, tener una empresa de este tipo implica un compromiso con la sociedad y con el medio ambiente, y que por ello su marca está pensada como un esfuerzo sustentable:

“Tenemos la fortuna de contar con un maestro mezcalero que hace muchos años sembró campos de agave de Tobalá, uno de los más difíciles de conseguir, pues es silvestre y se ubica en las montañas, a menudo en acantilados rocosos y laderas de difícil acceso, y por su tamaño implica que para poder producir el mezcal se necesita una gran cantidad, así que cuidamos su siembra y garantizamos que seguirá vivo, nuestra cadena de producción no se extinguirá”, dijo Méndez en relación a que en la actualidad la demanda desmedida de plantas silvestres para el destilado, están acabando con los recursos bioculturales, como se expuso en el foro Vive Mezcal 2019 celebrado en Oaxaca.

Sobre los retos que ha enfrentado al crear una marca desde cero, asegura que ha sido un proceso suave, pues gracias al equipo que está involucrado en la compañía se han conseguido los resultados favorables, “pero también llegar al nombre y al sabor de líquido que vemos, ha sido complejo, pero un viaje gratificante, emocionante que me ha enseñado mucho”.

“El mezcal es una especie de conquista, que vas haciendo poco a poco, enseñándole a la gente, qué es la bebida, la historia que lo envuelve, y algo digno de presumir como mexicanos”.

“Es el único mezcal que ofrece un ensamble que involucra agave de dos estados: el espadín de Oaxaca, y tobalá de Puebla, que es un agave silvestre”, que es difícil de encontrar en condiciones naturales y que cambia el sabor de la bebida.

“Lo que queríamos crear era un mezcal para todos, que fuera suficientemente complejo para llenarle el paladar a los nerds del mezcal y a los que no se animan a probar la bebida. Con la mezcla de estos dos agaves, el resultado es un sabor suave y amigable”, dice el emprendedor.

Ojo de Tigre pondrá en los anaqueles su versión reposada, una bebida que ofrece un sabor más ligero que el tradicional para complementar su oferta en México y en el mundo.

Pero la sustentabilidad no se limita a la siembra de la materia prima, pues incluso el diseño de la botella está basado en la nostalgia y en que pueda servir para más de un propósito.

“La botella inspirada en las anforitas de antaño. Yo crecí viéndolas en casa de mis abuelos en San Luis Potosí, y cuando empezamos a hablar de la botella, yo ya tenía muy claro que quería esa onda retro y que además se puede reutilizar como florero, para tomar agua, etcétera”.

Actualmente, señala, su repertorio cuenta con dos variedades, el mezcal reposado, que busca atraer a los fans del tequila que comienzan a probar el mezcal.

La segunda es el joven, que se caracteriza por las notas de caramelo, frutos secos y una frescura herbal.

Fotos: Cortesía MBFM y Ojo de Tigre

FILANTROPÍA

Méndez asegura que durante abril y mayo, su equipo se encargó de apoyar a la industria restaurantera debido a la emergencia económica por la pandemia, donando las ganancias de sus ventas en línea, así como cubrebocas para las personas que trabajan en los centros de consumo:

“Quisimos regresar un poco del apoyo que nos dan los restaurantes y bartenders, pues ellos son nuestros principales embajadores, y al ser una industria afectada, las ganancias en línea durante abril y mayo, las donamos y logramos apoyar a más de 350 personas y 70 centros de consumo”.

El trabajo filantrópico de Luis Gerardo Méndez fue apoyado por Culinaria Mexicana, San Pedro Restaurant Relief y México Bartenders Guild.

Luis Gerardo añade que el mezcal es su mejor amuleto de la suerte, por lo que antes de subir al escenario o al término de una premiere, siempre celebra con un mezcal, lo que es todo un ritual para él.

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Mundo Matar al Covid, el nuevo videojuego en Cuba

Mundo Granjas verticales en brasil hallan nuevos clientes