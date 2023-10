Arctic Monkeys en México: cinco canciones para entender la trayectoria de la banda inglesa

Los días 6 y 7 de octubre la reconocida banda británica Arctic Monkeys, visitará nuestro país por cuarta vez en su trayectoria de casi dos décadas dentro de la industria musical. Formados en la icónica ciudad de Sheffield, Inglaterra, la agrupación fue una de las pioneras en exponer el subgénero llamado 'Indie Rock' a mediados de la década de los dosmiles, saltando a la fama de inmediato junto a otras bandas inglesas como Bloc Party.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El grupo liderado por Alex Turner llega a nuestro país promocionando su séptimo álbum de estudio en lo que ha sido una de sus giras más extensas por Europa, América, Australia y hasta Asia, por lo que la expectativa de verlos en nuestro país después de 10 años es altísima y muchos de sus fans esperan poder algunas de sus canciones más escuchadas, a lado de joyitas que los conocedores aman.

Cinco canciones imprescindibles para conocer a los Arctic Monkeys

Si bien la banda cuenta ya con sietes discos, parece que los que mayor huella han dejado han sido sus primeros dos y su producción de 2013 llamada AM, por lo que no es de extrañar que las canciones más escuchadas en plataformas de música pertenezcan a dichos trabajos antes mencionados.

Do I Wanna Know

El sencillo más conocido quizás de su carrera. Principal de su disco de 2013, AM, los Arctic Monkeys sorprendieron al cambiar un poco su estilo un tanto garage y nos entregaron una canción que está dentro de las mejores en la historia del rock.

Se cumplieron diez años de la canción y video más exitosos en la carrera de Arctic Monkeys: ‘Do I Wanna Know?’ #AlexTurner #DoIWannaKnow #ArcticMonkeys

pic.twitter.com/u0OtSMagDB — QRP - Quarter Rock Press (@QRPoficial) September 30, 2023

Fluorescent Adolescent

Una de sus tonadas más pegajosas y sin duda, el video más recordado de la banda. Dicho corto relata la historia de una amistad que termina mal entre dos payasos, a ritmo de una de las mejores líneas de batería que tienen los Arctic en toda su trayectoria.

Arctic Monkeys - Fluorescent Adolescent pic.twitter.com/efNdZYyexQ — Stallion Dunquis (@stainedglassFM) September 3, 2023

505

Contrario a lo que el disco Favourite Worst Nightmare, 505, canción que cierra dicho álbum enamoró a todos por la forma en la que la voz de Alex Turner, se mezcla con la música que viene de menos a más.

arctic monkeys - 505 pic.twitter.com/MbBj0xSUql — lala (@arcsias) October 1, 2023

When the sun goes down

Canción perteneciente a su primer disco 'Whatever People Say I Am, That's What I'm Not', dicha canción saltó a la fama como sencillo promocional del álbum, además, por tener uno de los riffs de guitarra más recordados de la banda en su carrera.

Arctic Monkeys - When The Sun Goes Down pic.twitter.com/Fm9tmnEEkV — Stallion Dunquis (@stainedglassFM) August 29, 2023

Brianstorm

Primer sencillo de su segundo disco, fue lanzado en 2007, siendo el sencillo debut más exitoso en la carrera de la banda al arrancar en número 11 de la listas inglesas y alcanzando hasta el puesto #2. Canción recordada por tener una de las líneas de baterías más complicadas de la banda.

Brianstorm – Arctic Monkeyspic.twitter.com/7lC5nIgvct — arctic monkeys archive (@arcticmolnkeys) February 6, 2023





➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Canción extra: Matador

Lanzada como sencillo exclusivo para para Japón, es una de las canciones más largas recordadas de su discografía gracias a los cambios de ritmo constantes que nos dejan una auténtica oda al rock.

arctic monkeys needs to bring back the matador intro its so iconic pic.twitter.com/8anQVulLN1 — ɢᴏʙ WAS MUMMY DUSTED (@goberitus) August 31, 2018

Publicado originalmente en La Prensa