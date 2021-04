Carlos Macías defiende su obra como compositor

“El compositor tiene que cantar sus canciones, tiene que defender lo suyo con su propia voz”, declara el chiapaneco Carlos Macías al sostener que a lo largo de su carrera musical, “siempre he defendido el trabajo de cantautor, aunque me gusta mucho que me graben mis temas que son a pedido o de mi inspiración, que son los que me dan de comer”.

En entrevista con El Sol de México previo a dejar nuestro país para emprender una estadía de casi seis meses en España, ya que en diciembre tiene que realizar conciertos en tierra azteca, el compositor comparte que va en plan promocional a Madrid, Barcelona y otras ciudades ibéricas.

Además, del 3 al 7 de mayo, también hará promoción en Miami, donde aprovechará para trabajar nuevos temas con Alejandro Jaen y Rudy Pérez.

“El 8 de mayo estaré en Los Ángeles, para dar a conocer en vivo mi álbum de ranchero Raíces, muy al estilo del desaparecido Javier Solís”, detalla el creador de temas interpretados por Cristian Castro, Mijares, Luis Miguel, Thalía, y Yahir, entre otros.

Como intérprete, incluye en su repertorio temas del fallecido Armando Manzanero y, “ahora me ha dado el gusto por cantar temas ochenteros de Camilo Sesto, Raphael y Juan Gabriel, entre otros”. Sin embargo, quiere poner mayor atención a su carrera como compositor.

“En cada tema dejo el corazón y nunca pienso en el dinero, jamás he pensado en eso. Trato de poner en canción lo que yo soy. Y las creo así: con un buen café y repasando las obras de Pablo Neruda, Amado Nervo, Jaime Sabines, Antonio Machado y luego viene lo que yo quiero componer”, revela quien ahora está escribiendo temas para la ex académica Yuridia, que incluirá en su primer álbum de ranchero.