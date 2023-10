Busca Paola Ramones su lugar en la industria

Gracias al trabajo de su papá, Paola Ramones encontró su verdadera vocación. Si bien, creció rodeada de actores, conductores y comediantes, su interés nunca fue desarrollarse frente a una cámara.

“Más que actuar quería ser la cabeza que llevara a cabo los proyectos, quería descubrir cómo enfrentarme como directora y también productora, que es lo que me gusta. Me interesó mucho saber cómo expresar todo esto que tengo en mi cabeza en papel, empecé a escribir, luego dirigir”, afirmó Paola en entrevista.

“Siempre vi a mi papá (Adal Ramones) delante de los reflectores y yo siempre estuve detrás, conviví mucho con directores, me fui empapando de la magia que es el cine”, agregó la joven de 22 años.

Fue en el año de la pandemia cuando Paola decidió aventurarse como directora y realizó su primer cortometraje titulado Renacer, mismo que protagonizó Adal.

Ahora, en medio de sus estudios de Dirección de Cine que cursa en una escuela de Los Ángeles, Paola debutó como directora de su ópera prima, Aventados, un documental que narra historias de mexicanos triunfadores.

“Es un proyecto que habla del éxito de una manera muy bonita e inspiradora para todos los mexicanos. Son tres historias diferentes, narra la vida de tres mexicanos con contextos diferentes. Uno es un nadador que era boxeador, pero se quedó sin poder caminar, otra es una de las pocas científicas mexicanas, otro es un gay de una comunidad indígena que quiso ser diseñador de modas.

“Es la historia de cada uno de ellos, de cómo, a pesar de sus adversidades, cumplieron sus sueños”, expresó Paola, quien funge también como narradora del proyecto.

Por el momento, este documental se encuentra en proceso de postproducción y espera que próximamente sea estrenado en alguna plataforma digital.

Por otro lado, también está por lanzar otro cortometraje que lleva por título Somos. “Aquí involucro la fotografía y el modelaje. Para éste sí se presentaron unos cuantos problemas, hubo momentos donde decía: ‘voy a tirar la toalla’, pero en vez de tirarla, fue un reto mental que ahorita lo veo y me emociona.

“Enseña un poco cómo me gusta hacer el arte en este momento, cómo me veo como cineasta y el lugar en donde estoy”, dijo.

Su objetivo principal es darse a conocer por su propio trabajo. Aunque se enorgullece de su apellido y del trabajo que ha realizado su papá, Paola busca presentarse ante el público con su propia esencia y que se gane tanto el respeto de su gremio como de la gente.

“Amo ser hija de mi papá, amo tener sus genes, su sentido del humor, ser una parte de él, me heredó su talento, su chispa, sé que tengo lo necesario para probar que si estoy aquí es por mí, por mi talento, he luchado, por eso me fui a Los Ángeles para trazar algo diferente, para salir de mi zona de confort, quiero que me vean como Paola Ramones Valencia”, finalizó.