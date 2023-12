ANDA reconoce trayectoria de sus agremiados

Con la entrega de medallas de plata y oro en una ceremonia en el Teatro Jorge Negrete, la Asociación Nacional de Actores reconoció a sus agremiados con 25 y 50 años de trayectoria respectivamente.

Entre los condecorados por medio siglo de carrera artística estuvieron Jorge Falcón, Paco Mauri, César Bono, quien no pudo estar presente en la ceremonia e Irina Areu. “Gracias a mi madre por enseñarme el respeto a un escenario, porque ella también fue actriz”, comentó Areu, de 77 años, agregando en sus agradecimientos a los productores con los que ha trabajado y al público; “sin el favor del público no seríamos nada”, señaló.

Por su parte, Paco Mauri mencionó a compañeros de profesión fallecidos. “Compartimos y vivimos muchas experiencias”, comentó, “si volviera a nacer, volvería a hacer exactamente lo mismo, adoro esto”, destacó el actor.

Entre los actores que recibieron la medalla de plata estuvieron Guillermo Aguirre, Rafael Cortés, Paulina de Labra, Daniel Lee, Javier Escobar, Dagoberto Gama, Napoleón Glockner, Gerardo González, Alan Fernando, Salvador Ibarra, Concepción Márquez, Pepe Magaña, Pepe Olivares, Juan Carlos Muñoz, Carlos Speitzer, René Strickler, Roberto Miquel, Sergio Goyri y Lourdes Reyes, quien después de recibir su medalla, tomó el micrófono para hacer un llamado a la unión.

“Quiero decir algo que me parece muy importante, aboguemos todos por tener una ANDA unida. Todos somos la ANDA, todos pertenecemos a la ANDA, el enemigo no está adentro, el enemigo está afuera. Por favor, les pido de todo corazón unámonos de veras como gremio, divididos no vamos a llegar a ninguna parte”, dijo.

El secretario general de la ANDA, Marco Treviño, a través de un video compartió un mensaje para los condecorados. “Quiero felicitarles por su trayectoria, por su vida en el escenario. Quiero agradecerles por su lealtad con nuestro sindicato y recordarles que la ANDA somos todos quienes la integramos. Agradezco infinitamente su trabajo y deseo muchos años más de trayectoria para ustedes y larga vida a nuestro sindicato para que siga defendiendo nuestros derechos laborales”.

En la entrega, que tuvo como maestro de ceremonias a León Michel, también estuvieron presentes los miembros del Comité de Honor y Justicia, José Luis Cordero Pocholo, Luis Xavier Cavazos y Alfredo Alfonso. “Hoy es una noche de celebración en la ANDA, rendir homenaje a todos ustedes por 25 y 50 años se dice pronto pero es toda una vida”, dijo Luis Xavier Cavazos.

La entrega de medallas tuvo también espectáculo musical de Chuchito Jazz Band, así como de Los Panchos, cuyo miembro Gabriel Vargas también fue acreedor de la medalla de plata.