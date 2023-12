Alejandra Espinoza descarta lanzarse como cantante tras salir de ¿Quién es la máscara?

A pesar de haber cumplido con éxito su participación en el reality "¿Quién es la máscara?" con el personaje de Llama, Alejandra Espinoza descarta incursionar en el ámbito musical.

"Respeto mucho a los cantantes, respeto a la gente que se ha educado en esa área y que ha trabajado mucho en eso. A mí denme un micrófono en un karaoke y yo soy feliz. Ahora mí esposo (Aníbal Marrero) quiere producirme un disco y yo no quiero", comenta entre risas en entrevista.

La actriz y presentadora de televisión confiesa haber gozado al máximo su paso por el programa transmitido por el canal Las Estrellas, de Televisa, destacando el valor que tuvo salir de su zona de confort y probar algo nuevo, que en un principio se negaba a realizar.

"Me gusta mucho bailar y cantar, pero nunca pensé hacerlo en un escenario. Cuando me preguntaron (si quería entrar al programa) al principio dije que no, pensé que no quería pasar vergüenzas, pero qué cool hacer algo que normalmente como Alejandra Espinoza no haría", dijo.

La eliminación de Llama, hace ocho días, fue una sorpresa para todos en el foro así como para el público, al que Alejandra trató de confundir durante la contienda.

"Me llamaban y me escribían preguntándome si era yo, pero me quedaba callada pese a que yo siempre he sido un libro abierto. Hasta les mentía. Conforme iban pasando las semanas yo creo que muchos iban cambiando de opinión en que no era yo, se iban inclinando a otros artistas", comentó.

Después de quedarse a un paso de la gran final del reality, la actriz y conductora mencionó que durante su participación disfrutó estar bajo la identidad de Llama, el personaje con el que simpatizó por su disparidad desde el momento en el que la producción le dio a escoger entre esa y otras.

"La amé desde un principio. Es completamente diferente a lo que yo soy. Quería un personaje que fuera mi alter ego, alguien diferente a mí. El rosa no es mi color favorito, pero me encantaba cómo ella era rosa, llena de brillos, femenina, entonces me encantó por esa parte", aseguró, mencionando estar satisfecha de llegar a conquistar a una nueva audiencia a través de su máscara.

Ahora que su participación en "¿Quién es la máscara?" ha finalizado, Alejandra Espinoza se prepara para enfocarse en la conducción con proyectos en Estados Unidos, en ciudades como Miami y Nueva York.