Daniella Álvarez prepara nueva entrega de Escuela imparables

El reality show Escuela imparables es un concepto de mujeres para mujeres que encabeza la modelo colombiana y ex reina de belleza Daniella Álvarez, quien dice que el certamen que entrega 20 mil dólares al proyecto ganador, “busca empoderar, visibilizar talentos y habilidades de las participantes”.

La tercera temporada ya está en marcha y los próximos 14 y 22 de diciembre transmitirá la final de la selección de las 10 concursantes que llegarán al estreno del reality, en enero de 2024.

En entrevista con El Sol de México en el set de grabación del programa en Valle de Bravo, Daniella Álvarez, compartió su experiencia como anfitriona y jueza del reality.

“Me encantó aceptar el retornar como host, pues me sentí tan motivada, ya que llevaba año y medio de no hacer televisión, no porque no me llegaran proyectos, sino porque estaba esperando algo que fuera acorde con el propósito de mi vida y lo encontré en este show.

“Quiero que sea maravilloso, porque deseo que haya mucho aprendizaje no sólo para las chicas que son parte de los proyectos, sino también para mí. Es la primera vez que estoy trabajando con tantas mujeres y siempre digo que me enorgullece saber que la sonidista, la camarógrafa del programa, son mujeres como mi jefa también y es lindo, entre nosotras nos entendemos, somos empáticas, nos ayudamos y también va a ser muy lindo compartir con chicas de ideas brillantes.

“Me enorgullece estar frente a ellas y recordarles que sin tener que hablar de mi prótesis, tan solo con mi presencia, en la vida siempre hay que ser resilientes, optimistas, positivas y echadas para adelante”, agregó quien desde que le amputaron la pierna izquierda por una isquemia en 2020, se dedica a dar la conferencia El milagro es la vida.

Comentó que ya ha conocido algunos de los proyectos de aspirantes al certamen, que en su tercera temporada reclutará a mujeres con negocios en marcha.

“Más allá de sus propuestas vamos evaluando cómo han crecido, cómo aprenden con las master class, poniendo en práctica cada herramienta que les puede funcionar, me emociona evaluarlas y ver cómo cada día avanzan".

Los proyectos para esta temporada

Respecto a las propuestas de las aspirantes, entre las que saldrán las 10 emprendedoras que competirán por el premio de Escuela imparables, la conductora adelantó que las que ha conocido hasta ahora, le han impresionado por su originalidad, vocación de servicio y las historias de vida de las mujeres que las encabezan.

“Tengo conocimiento de una chica que estuvo en prisión, pero que no era culpable. Hay una chica que me gusta mucho, es tatuadora y ayuda a sus semejantes, por ejemplo a mujeres que han perdido un seno a causa del cáncer, y las tatúa para que vuelvan a sentirse empoderadas; otra chica que es mamá sacando hijos adelante sola. Cada una de ellas es una perfecta representación de muchas mujeres que nos van a ver en sus casas y se podrán identificar con sus historias.

“Creo que Escuela de imparables cumple con el objetivo de ser un reality inclusivo, de equidad de género, un programa que realmente proyecta a la mujer y sobre todo rescata sus habilidades y sus talentos, así como sus ganas de siempre salir adelante en la vida”.

Ella misma, concluye, es un ejemplo de esas ganas de superación, tras haber perdido la pierna izquierda y encontrar en su circunstancia una nueva misión de vida.

“Me monto en escenarios para motivar a la gente y recordarles que el milagro más grande es que estamos vivos y podemos experimentar muchas cosas todavía. También tengo mi fundación con la que apoyo a personas para que puedan caminar; mi misión es incentivar en las personas ese deseo de superación”.