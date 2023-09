A millones de kilómetros: así llegó el astronauta mexicano José Hernández a las estrellas

Por primera vez llega a la pantalla la biografía del astronauta mexicano José Hernández Moreno, quien cuenta su vida en la película A millones de kilómetros, donde resalta cómo su perseverancia y esfuerzo le permitió viajar al espacio en 2009. Un recuento que ya había hecho en sus libros El cosechador de estrellas. La inspiradora historia de un soñador incansable, de 2009 y El niño que tocó las estrellas, de 2014, éste último dedicado a los jóvenes lectores, ambos publicados originalmente en inglés.

“En el aspecto personal, cuando uno va llegando y progresando se encuentra con menos gente que se ve como uno”, menciona el ingeniero en entrevista con El Sol de México, a propósito de la discriminación que sufrió. “Luego las experiencias en la sociedad te hacen tener un poco de duda de tus capacidades”, admite.

Hernández Moreno agregó que dados los obstáculos que enfrentó, aprendió a trabajar más duro para demostrar a los demás que sí poseía las capacidades para destacar.

“Me suscribo a la teoría de mi mamá. Cuando me quejaba, me decía ‘hijo, mátalos con el amor, verás que tarde o temprano te los vas a ganar’. Habrá algunos que nunca se ganan, pero de esos son de quienes hay que alejarse”.

La cinta, que está basada en su libro Reaching For The Stars: The Inspiring Story Of A Migrant Farmworker Turned Astronaut, fue dirigida por la directora mexicana Alejandra Márquez Abella, quien acaba de recibir el Ariel a Mejor Película por El norte sobre el vacío.

A millones de kilómetros, es protagonizada por Michael Peña y narra el camino de José Hernández Moreno desde su infancia, hasta el momento en que fue seleccionado por la NASA para ir a la misión STS-128, luego de haber sido rechazado 11 veces durante 12 años.

Parte de la trama retrata la discriminación que sufrió en sus inicios este ingeniero hijo de migrantes mexicanos, que desde niño, cuando acompañaba a su padre al campo, soñaba con ser astronauta. Incluso una de las escenas muestra el momento en el que una secretaria lo confundió con personal de limpieza en su primer trabajo.

“Ese día en ese edificio iban a iniciar dos nuevos empleados, uno se llamaba José Hernández y el otro Tom Smith, por decir. Y uno iba a ser ingeniero, y el otro conserje, entonces la recepcionista vio mi nombre y pensó que yo era el conserje”, relata.

“De ahí vienen las dudas de uno, porque la sociedad pone esas limitaciones, uno tiene que romper ese tipo de representación. Ya ella misma se dio cuenta quién era yo, y se disculpó”.

UNA RELACIÓN CERCANA

La directora Alejandra Márquez Abella señaló que el mayor reto de esta película fue resumir más de 50 años de vida en una película de dos horas.

El guion, que coescribió con Bettina Gilois y Hernán Jiménez, fue construido a partir de las charlas que sostuvo con el astronauta. “Fue el manejo del tiempo, cómo navegar una década en cinco minutos, y luego un año en 15, hay unos cambios de ritmo en la película que para mí fueron retadores y divertidos de hacer”, comparte la realizadora.

“Tuvimos varias conversaciones remotas hasta que finalmente pudimos conocernos, luego me invitó a su casa a conocer a su familia, siempre ha sido una relación muy fácil y comunicativa, y muy elemental para llevar a la pantalla lo que se debía llevar”.

A millones de kilómetros se estrena este 15 de septiembre en la plataforma Prime Video, es apta para todo público.