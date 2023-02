A 75 años de su nacimiento, José José sigue siendo el príncipe en el streaming

A 75 años de su natalicio, y poco más de tres años de haber fallecido, José José continúa conquistando al público a través de las plataformas digitales, donde sus canciones continúan generando cifras altas de reproducciones.

De acuerdo con datos de la plataforma YouTube, José Rómulo Sosa (su verdadero nombre) registró un total de 655 millones de reproducciones en el último año a nivel mundial, siendo México el país con más escuchas (411 millones de reproducciones), seguido por Estados Unidos, que registró 65 millones.

El éxito del cantante comenzó desde el segundo Festival de la Canción Latina, en 1970, cuando deslumbró con una interpretación de El triste de Roberto Cantoral.

Aunque no obtuvo el primer lugar, (la brasileña Claudia y la venezolana Mirta Castellano quedaron por encima de él), su capacidad vocal le valió el reconocimiento de los críticos de aquella época.

El triste se mantiene dentro de los favoritos del público, pues es precisamente el segundo más escuchado de la plataforma Spotify, sumando alrededor de 179 mil reproducciones mensuales, y el video de su participación en la OTI cuenta con 131.6 millones de vistas en YouTube.

Foto: Especial

Para 1976, José José firmó su primer contrato con Ariola Records, saltando así a la fama internacional, y popularizando éxitos como Gavilán o paloma, Amar y querer, Lo pasado pasado y 40 y 20.

La lista de reproducción de sus éxitos en Spotify, llamada This is José José cuenta hasta el momento con 790 mil 208 "me gusta".

De acuerdo con datos de la plataforma, el perfil del cantante cuenta con cinco millones 804 mil 503 seguidores, y un promedio de ocho millones 263 mil 181 escuchas mensuales, colocándose en la posición 53 de los artistas más escuchados en México.

Además YouTube reporta que, en los últimos cinco años sus búsquedas aumentaron, especialmente durante el 20 de septiembre y el 5 de octubre del 2019, fecha en que murió.