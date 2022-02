Twitter cayó momentaneamente; usuarios no podían ingresar a la red social

Durante la madrugada de este viernes la red social de Twitter presentó fallas para ingresar a su feed de inicio, dejándola fuera de circulación digital por aproximadamente una hora.

La falla, de acuerdo con el portal especializado Downdetector, inició cerca de las 11hrs. de este viernes y se mantuvo así aproximadamente por una hora.

Al ingresar a la plataforma, se arrojaba un mensaje que señalaba que indicaba que los tuits no estaban cargando por el momento.

Irónicamente, tras ocurrir esto, algunos usuarios corrieron a otras redes sociales para saber lo que ocurría.

Luego de arreglar el problema, la propia empresa de Twitter, a través de su cuenta oficial de la red, publicó una disculpa por la interrupción en su servicio, señalando que éste ocurrió por un error técnico.

“Solucionamos un error técnico que impedía que se cargaran las líneas de tiempo y que se publicaran los Tweets. Las cosas deberían volver a la normalidad ahora.¡Perdón por la interrupción!”

We’ve fixed a technical bug that was preventing timelines from loading and Tweets from posting. Things should be back to normal now. Sorry for the interruption! — Twitter Support (@TwitterSupport) February 11, 2022

Luego de que regresara todo a la normalidad, algunos usuarios no perdieron el tiempo para compartir algunos memes de la situación.