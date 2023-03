Las acciones del banco Credit Suisse caen a un mínimo histórico

Las acciones de Credit Suisse caen actualmente más de un 20 % en la Bolsa de Zúrich, hasta un nuevo mínimo histórico, en un día en el que el Banco Nacional Saudí, su principal accionista, adelantó de que no daría a la entidad suiza más asistencia financiera para hacer frente a sus maltrechas cuentas.

Hacia las 10:40 GMT, el título del segundo mayor banco suizo perdía un 19,7% a 1,7985 francos, tras tocar un mínimo histórico de 1,7070 CHF durante la sesión.

El Banco Nacional Saudita se convirtió en el primer accionista de Credit Suisse durante un aumento de capital en noviembre lanzado para financiera una fuerte reestructuración de la entidad.

Interrogado por Bloomberg TV sobre si el banco saudita podría invertir más dinero, su presidente, Amar Al Judairy, descartó claramente esa opción.

Game off! Following more banking sector volatility, markets are again seeing a decreased probability of a Fed hike next week: {data from WIRP<Go>} https://t.co/b5lKlYZkWB pic.twitter.com/wwne5gO7k6 — Michael McDonough (@M_McDonough) March 15, 2023

"La respuesta es absolutamente no, por varias razones cada vez más simples, que son reglamentarias y estatutarias", declaró.

Las sauditas poseen actualmente 9,8% del banco suizo. "Si superamos el 10%, entran en vigor una serie de nuevas reglas", explicó. Por su parte, el presidente de Credit Suisse, Axel Lehmann, afirmó que el establecimiento que dirige no necesita ayuda gubernamental.

"No es un tema", dijo durante una conferencia para el sector bancario en Arabia Saudita. "Tenemos sólidos ratios financieros, un balance sólido", insistió.

Si las medidas de las autoridades estadounidenses y las garantías de los gobiernos europeos sobre la solidez del sistema bancarios tras la quiebra del banco californiano Silicon Valley Bank (SVB) lograron estabilizar un poco los mercados el martes, la situación continúa siendo de fragilidad.

Credit Suisse, sacudido por repetidos escándalos, encajó una pérdida neta de casi 7 mil 300 millones de francos suizos (unos 7.917 millones de dólares) en 2022.

Se trata del peor resultado registrado por el banco suizo desde la crisis financiera de 2008, cuando la entidad registró una pérdida de más de 8 mil millones de francos.

Bolsas europeas también caen

Las bolsas europeas bajan con fuerza este miércoles, hundidas por los temores en el sector bancario, sobre todo en el Credit Suisse, en caída libre después de que su principal accionista saudita descartara aumentar su participación.

En otras partes de Europa, hacia las 11H30, BNP Paribas caía 12,02%, Société Générale -11,93%, Banco Sabadell -8,82%, ING -8,26%, Commerzbank -11,57%, Deutsche Bank -8,22% y Unicredit -7,39%.

Desde principios de semana, casi todos los bancos perdieron más del 10% de su valor en bolsa, algunos hasta más del 15%.

Si las medidas de las autoridades estadounidenses y las garantías de los gobiernos europeos sobre la solidez del sistema bancario tras la caída de SVB lograron estabilizar un poco los mercados el martes, la situación continúa siendo frágil.

Este contexto de inestabilidad también impactó en el petróleo y el contrato del crudo estadounidense WTI cotizó este miércoles a su precio más bajo desde diciembre de 2021.

Hacia las 11:10 GMT, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en abril perdía un 1.65%, a 70.15 dólares, tras cotizar brevemente por debajo del umbral de los 70 dólares. Su equivalente europeo, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en mayo, perdía 1,43% y cotizaba a 76,34 dólares.

También el euro se vio lastrado este miércoles, en la víspera de una reunión del Banco Central Europeo (BCE), por el descalabro de los valores bancarios en Europa. La moneda única perdía 1,24% hasta 1,0599 dólares hacia las 11H25 GMT.