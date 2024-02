¿Contratas un seguro para tu casa o automóvil? Sigue estos consejos

La mayoría de las personas contratan seguros de amplia cobertura para sus viviendas y automóviles, pero muchas veces desconocen los beneficio que cubren y los que no, ante ello se han incrementado las quejas en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

El delegado de la dependencia federal, Ricardo Torres Herrera, destacó la importancia de adquirir este tipo de pólizas para que el impacto económico en caso de algún incidente sea menor al que realmente es.

“Lo importante es revisar la póliza al momento de contratarse y verificar qué es lo que estamos contratando, qué nos esta amparando, qué nos está diciendo que pagará y que no, si hay alguna cobertura especial, algunas exclusión”.

Destacó que todo ello se debe revisar a la brevedad porque solo se tiene 40 días para su corrección, de no hacerlo y no pedirlo hace prueba plena y ya esa póliza no se puede cambiar y en caso de que se tenga un siniestro, esa póliza dirá no te pago porque esta era la condición para el siniestro y no se cumplió.

Casa afectada en su estructura a causa de un desastre natural. El seguro cubre las afectaciones siempre y cuando venga establecido en la póliza del contrato. /Foto: Heidi Nieves / El Sol de Acapulco

Torres Herrera explicó que se debe ver detalladamente lo que cuenten los seguros de vivienda y autos no solo revisar la póliza, y no quedarse solo lo que dice el vendedor y el agente de seguros.

“Muchas veces se contrata en un banco y los empleados no son especialistas en materia de seguros, está autorizado para venderlo pero no tiene todo el conocimiento para explicarle al cliente o al usuario. Si se contrata con algún agente sería mejor”, concluyó.

Cabe mencionar que tras el impacto del huracán Otis la Condusef recibió más de 30 quejas en contra de aseguradoras que algunas se negaron a pagar la póliza en viviendas por no abarcar afectaciones por huracanes entre otras.